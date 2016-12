HÎRŞOVA - Grădiniţă nouă

Primarul oraşului Hîrşova, Tudor Nădrag, şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Cristi Darie, au inaugurat, ieri, o nouă grădiniţă în localitate, realizată cu fonduri de la Guvern, care a alocat 700.000 de lei, şi de la CJC, care alocat alte 700.000 de lei pentru finalizarea construcţiei. „Avem o grădiniţă modernă cu cinci săli de clasă, unde vor învăţa 103 copii în cinci grupe. CJC, pe lîngă faptul că ne-a sprijinit în ceea ce înseamnă racordarea la utilităţi, ne-a ajutat şi la utilarea şi echiparea noii grădiniţe. Mai mult decît atît, am primit confirmarea faptului că CJC ne va spriini şi la asfaltarea căilor de acces către noua construcţie. Este un sprijin important pe care l-am primit şi fără de care nu am fi putut finaliza proiectul”, a declarat Tudor Nădrag. La rîndul său, Cristi Darie a declarat că finalizarea lucrărilor la grădiniţa din localitate este un bun exemplu în care CJC, condus de social democraţi, şi Primăria Hîrşova, condusă de PD-L, au reuşit să aibă o strînsă colaborare pentru binele comunităţii. „Înainte de 2008 nu am avut înţelegere, dar acum, cu noua conducere la Primărie, am reuşit să punem în aplicare proiecte îndrăzneţe. Dacă primarul este gospodar şi dispus la colaborare se pot realiza multe. Se vede că la Hîrşova interesele comunităţii sînt mai presus de ambiţiile politice”, a spus vicepreşedintele CJC.

Locuinţe noi

Un alt exemplu de colaborare între cele două instituţii a fost cazul construcţiei blocurilor sociale şi de tip ANL, unde, pe lîngă finanţarea de la Guvern pentru ridicarea imobilelor, CJC şi-a adus contribuţia pentru realizarea infrastructurii. Tudor Nădrag şi Cristi Darie au mai vizitat, ieri, cele două noi cartiere de locuinţe. Primul popas a fost făcut la cele două blocuri cu locuinţe sociale, din care unul dat în folosinţă, iar altul în construcţie, construite cu fonduri de la Ministerul Muncii şi de la CJC, pentru care s-au cheltuit peste 12 milioane de lei. Fiecare bloc are cîte 48 de unităţi locative (33 de apartamente şi 15 garsoniere), iar pentru realizarea infrastructurii, CJC a alocat 400.000 de lei. Aceiaşi sumă a fost acordată de CJC Primăriei Hîrşova şi pentru realizarea infrastructurii pentru cele două blocuri de tip ANL, care înglobează 32 de unităţi locative. „Eu nu pot decît să mulţumesc conducerii CJC, care a înţeles că trebuie să sprijine autorităţile locale”, a afirmat primarul Hîrşovei, adăugînd că locuinţele de tip ANL vor fi repartizate în acestă săptămînă. El a adăugat că Primăria avea peste 275 de cereri de locuinţe şi a afirmat că, în 2010, doreşte să finalizeze şi alte proiecte privind locuinţele, astfel încît, cel tîrziu în 2011, să rezolve definitiv problema caselor. Nădrag a afirmat că a purtat numeroase discuţii cu reprezentanţi de la Ministerul Dezvoltării şi de la Compania Naţională de Investiţii, de unde a primit asigurări că proiectele vor fi finanţate. La rîndul său, Cristi Darie a spus: ”Atunci cînd avem parteneri de dialog, sprijinim toate iniţiativele pentru a ajuta la dezvoltarea locală”. Reprezentanţii CJC şi ai Primăriei Hîrşova au vizitat ieri şi noul cimitir, amenajat cu fonduri de la bugetul local şi de la CJC. Noul cimitir are o suprafaţă de 3 hectare. Primarul din Hîrşova a spus că fosta administraţie avea prevăzută pentru acest proiect suma de peste 17 miliarde lei, iar el a reuşit să îl finalizeze cu doar 2,5 miliarde lei vechi. De altfel, primarul a spus că pentru toate cheltuielile şi evaluările făcute de către fostul primar a depus plîngere la DNA Bucureşti. „S-au cheltuit sume uriaşe, cu mult peste valoarea lucrărilor. Întreb şi eu: pentru ce? Primăria Hîrşova a avut bani cît toate localităţile din judeţ, dar nu se vede nimic după fostul primar”, a spus Tudor Nădrag. El a precizat că au fost finalizate şi noile spaţii comerciale din piaţa oraşului: „Am finalizat şi proiectul pentru înfiinţarea celor 12 noi magazine din piaţa oraşului Hîrşova. A fost un proiect pentru care am cheltuit din propriul buget 2,5 miliarde lei vechi. Prin apariţia celor 12 noi magazine vor fi separate produsele alimentare de cele nealimentare, în piaţa oraşului Hîrşova urmînd a se desfăşura un comerţ civilizat“.

Ziua Recoltei

Locuitorii din Hîrşova au luat parte, în weekend, la zilele oraşului, care au culminat, duminică, cu sărbătorirea Zilei Recoltei. „A fost o atmosferă de sărbătoare şi trebuie să spun că am avut de ce ne bucura. Am reuşit să ducem la bun sfîrşit mai multe proiecte importante şi, în acest sfîrşit de săptămînă, am reuşit să ne bucurăm cu adevărat de ele. De Ziua Recoltei, locuitorii oraşului Hîrşova au putut să se aprovizioneze pentru iarnă cu produse la cele mai bune preţuri. Mulţumesc producătorilor care au dat curs invitaţiei noastre”, a spus primarul.