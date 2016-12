HÎRŞOVA - Iluminatul public ar putea fi bazat pe energie neconvenţională

Primăria oraşului Hîrşova pregăteşte implementarea în oraş a unui proiect integrat privind modernizarea iluminatului public, amenajarea unui sistem de supraveghere video şi postarea de panouri informative. Primarul din Hîrşova, Tudor Nădrag, a declarat că, în această săptămînă, a fost informat de reprezentanţii Agenţiei de Dezvoltare de la Brăila că proiectul depus a trecut de faza de eligibilitate, urmînd să parcurgă şi celelalte etape în vederea obţinerii finanţării. „Proiectul, în valoare de 3 milioane de euro, este compus din trei părţi: una se referă la iluminatul public folosind energii neconvenţionale, una se referă la implementarea unui sistem modern de supraveghere cu camere video a oraşului şi una se referă la realizarea unor panouri de informare. Iniţial, am crezut că am cheltuit banii degeaba pe studiul de fezabilitate. Faptul că am trecut de faza de eligibilitate ne dă speranţă că vom obţine finanţarea, mai ales că proiectul este unic la nivel de ţară“, a declarat Tudor Nădrag. El a precizat că realizarea iluminatului public cu energie neconvenţională ar putea reduce cheltuielile bugetare pentru acest sector cu 40-50.000 de lei lunar. Potrivit studiului de fezabilitate, în Hîrşova ar urma să se monteze stîlpi de iluminat care să folosească fie energie eoliană, fie energie solară.