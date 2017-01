HÎRŞOVA - Oficiu Prefectural

Prefectura Constanţa a înfiinţat un Oficiu Prefectural în oraşul Hîrşova, care a devenit funcţional din această săptămînă. Oficiul are ca scop realizarea atribuţiilor ce revin Prefecturii Constanţa, conform Hotărîrii Guvernului nr. 460/2006, în raza administrativ - teritorială: oraşul Hîrşova cu satul Vadu Oii, comunele: Ciobanu - cu satul Mioriţa, Crucea - cu satele Băltăgeşti, Crişan, Gălbiori, Şiriu şi Stupina, Gîrliciu, Ghindăreşti, Horia - cu satele Cloşca şi Ţichileşti, Pantelimon - cu satele Calugăreni, Nistoreşti, Pantelimon de Jos şi Runcu, Saraiu - cu satele Dulgheru şi Stejaru, Topalu - cu satul Capidava, Vulturu. Oficiul Prefectural Hîrşova are în competenţă: evidenţa actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene transmise prefectului, în vederea exercitării dreptului de control cu privire la legalitatea acestora, precum şi evidenţa acţiunilor şi dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti; examinarea sub aspectul legalităţii, în termenele prevăzute de lege, a actelor administrative adoptate sau emise ale autorităţilor publice locale, solicitînd toate informaţiile necesare exercitării atribuţiei de verificare; verificarea legalităţii contractelor încheiate de autorităţile administraţiei publice locale, asimilate potrivit legii actelor administrative, ca urmare a sesizării prefectului de către persoanele care se consideră vătămate într-un drept sau interes legitim; desfăşurarea unor acţiuni de îndrumare şi de verificare a măsurilor întreprinse de către primari în calitatea lor de reprezentanţi ai statului în unităţile administrativ - teritoriale; formularea de propuneri privind sesizarea, după caz, a autorităţilor administraţiei publice locale emitente, în vederea reanalizării actului considerat nelegal, sau instanţei de contencios administrativ; informarea prefectului cu privire la situaţiile deosebite care apar în zona deservită; urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse de către prefect, în calitate de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă; îndrumarea cetăţenilor care se adresează oficiului prefectural în problemele generale sau specifice relaţiei cu publicul. Oficiul Prefectural Hîrşova este condus de Mircea Tromiadis, care controlează, îndrumă şi răspunde de activitatea Oficiului, sub coordonarea Prefecturii Constanţa. Programul de funcţionare este de luni pînă joi, între orele 08,30 şi 17,00 şi vineri, între 08,30 şi 14,30.