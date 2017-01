Hitler a pictat pitici!

Directorul unui muzeu din Norvegia este convins că trei picturi ale piticilor Albei ca Zăpada şi una a lui Pinocchio, pe care le-a descoperit, au fost realizate de Adolf Hitler. William Hakvaag, directorul unui muzeu dedicat celui de-al Doilea Război Mondial, situat în insula Lofoten, în nordul Norvegiei, susţine că aceste patru opere de artă, acuarele, au fost ascunse în interiorul unui tablou atribuit dictatorului nazist, pe care l-a cumpărat la o licitaţie organizată în Germania. Tabloul, tot o acuarelă, este un peisaj bavarez purtînd semnătura “A. Hitler 1940”. Opera a fost cumpărată pentru 300 de dolari. “Am încercat să-l deschid prin spate pentru a vedea dacă se găseşte ceva în interior. Am înlăturat cadrul şi am găsit alte patru picturi, mult mai mici decît prima, care are 35 cm2”, a explicat William Hakvaag. “Erau trei picturi ale piticilor Albei ca Zăpada şi una a lui Pinocchio”, a continuat acesta. Primele trei purtau iniţialele “A.H.”, iar cea a lui Pinocchio nu era semnată.

Mulţi biografi cred că Hitler nu a mai pictat după anul 1939. Dacă cineva ar fi făcut un fals, opera cu peisajul bavarez ar fi fost datată înainte de 1940, pentru a părea mai credibilă. Apoi, pentru că Hitler iubea desenul animat “Albă ca Zăpada şi cei şapte pitici”, avea propria sa copie a filmului. Lung-metrajul animat creat de Walt Disney, proiectat pentru prima dată în anul 1937, este o adaptare a basmului german al fraţilor Grimm. William Hakvaag afirmă că femeia care i-a vîndut peisajul bavarez a descoperit opera în grînarul casei sale din Bavaria, regiune în care a trăit Adolf Hitler. Directorul muzeului norvegian a recunoscut, totuşi, că este dificil să fie 100% sigur de autenticitatea tablourilor.