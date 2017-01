Hituri româneşti, pe albumul unei trupe din Germania

Cea mai nouă trupă care a câştigat concursul Popstars din Germania, LaVive, a ales să includă pe albumul de debut patru piese ce aparţin lui Connect-R, Corinei şi formaţiilor Akcent şi Fly Project. Muzica românească este tot mai apreciată peste hotare, aceasta fiind şi explicaţia pentru care hiturile artiştilor de pe plaiurile mioritice sunt preluate de cântăreţi din străinătate.

LaVive, trupa de fete care a câştigat cel de-al 9-lea sezon al popularului show Popstars din Germania, a lansat, pe 17 decembrie, albumul de debut „No Sleep”. Pe acest material discografic se regăsesc piesele: „How Deep Is Your Love” (Akcent), „No Time for Sleeping” (Corina), „Burning Love” (Connect-R) şi „Unisex” (Fly Project). Piesele sunt interpretate de cele patru componente LaVive: Sarah Rensing, Meike, Julia Bergas şi Katrin Mehlberg. Mai mult, potrivit cotidianului „Bild”, single-ul de debut ales spre promovare de fete este „No Time for Sleeping”, adică aceeaşi melodie pe care, în prezent, o promovează şi Corina, în România. Piesa este compusă de Bogdan Albulescu, Joanna Oegar (JJ), Şerban Cazan şi Smiley, fiind lansată de Corina pe 25 octombrie.