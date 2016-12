Hiturile AC/DC inspiră nume de vinuri

Legendara trupă australiană AC/DC se alătură vedetelor care au lansat băuturi, urmând să aducă pe piaţă mai multe soiuri de vin ce vor purta numele celor mai cunoscute piese ale lor. Începând de mâine, în magazinele din Australia se vor putea găsi, aşadar, cabernet sauvignon Highway to Hell, muscat You Shook Me All Night Long şi sauvignon blanc Hells Bells. Pe etichetele sticlelor vor apărea şi fotografii ale membrilor trupei. Trupa AC/DC a demarat această afacere în colaborare cu producătorul de vinuri Warburn. Înainte de AC/DC, au mai lansat băuturi trupe printre care Rolling Stones, Iron Maiden şi Kiss.