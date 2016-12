HIV şi sifilis, depistate cu un accesoriu pentru smartphone

Un accesoriu pentru telefoanele inteligente poate să depisteze sifilisul şi HIV - virusul care declanşează SIDA - în mai puţin de 15 minute, cu aceeaşi eficienţă pe care o are un laborator medical performant. Este nevoie de o picătură de sânge, prelevată de micuţul aparat, de care se ocupă apoi o aplicaţie pentru telefonul mobil inteligent. Samuel Sia, profesor de inginerie biomedicală la Universitatea Columbia din SUA, a condus un program-test pe un eşantion de 96 de pacienţi din Rwanda, iar rezultatele studiului său au fost publicate miercuri în revista ”Science Translational Medicine”.

Noul dispozitiv prezintă două avantaje majore. El costă doar 34 de dolari, mult sub costul de 18.000 de dolari aferent echipamentului medical obişnuit din laboratoare. În plus, dispozitivul se autoalimentează prin conectarea la telefonul mobil şi nu necesită branşarea la prizele electrice, acesta fiind un avantaj major în vederea coordonării programelor de testare din zonele sărace şi lipsite de electricitate. Potrivit profesorului Samuel Sia, utilizatorul nu are nevoie să deţină competenţe tehnice pentru a utiliza acest aparat. O prezentare de o jumătate de oră va fi suficientă pentru ca utilizatorii să înveţe să folosească aparatul şi să interpreteze rezultatele.

Telefoanele mobile inteligente sunt pe cale să bulverseze sectorul diagnosticelor medicale, deoarece ar putea deveni veritabile laboratoare ambulante, stimulate de avântul luat de serviciile de stocare la distanţă (Cloud), fiind capabile să execute examinări oculare, să detecteze maladia Parkinson, malaria şi HIV şi să monitorizeze glicemia. În ţările în curs de dezvoltare, informatica şi internetul nu au... decolat în anii 1990-2000, din cauza lipsei de echipamente şi a infrastructurii. Numeroase ţări au trecut direct la telefonul mobil şi migrează în prezent spre telefonul mobil inteligent (smartphone). Potrivit IDC, un prestigios institut american de cercetări de piaţă, vânzările de telefoane inteligente din ţările în curs de dezvoltare s-au triplat în ultimul trimestru al anului 2014, în comparaţie cu perioada echivalentă din anul precedent. Întrucât numeroase smartphone-uri sunt deja comercializate la preţuri sub 50 de euro, această tendinţă ar trebui să continue şi în anii următori. Potrivit cabinetului Informa, un african din trei va deţine un smartphone în 2017.