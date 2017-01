HIV/SIDA ameninţă România

Multe spitale nu mai pot să asigure, din cauza lipsei banilor, tratamentele persoanelor seropozitive, cele mai dificile situaţii fiind în judeţe din Moldova ca Iaşi, Vaslui sau Suceava, au declarat reprezentanţii Uniunii Naţionale a Organizaţiilor Persoanelor Afectate (UNOPA) de HIV/SIDA. Situaţii similare s-au înregistrat şi în alte judeţe, după cum afirmă directorul executiv al UNOPA, Iulian Petre. \"Cu cât boala este mai avansată, cu atât schema de tratament este mai costisitoare. Încetarea tratamentului induce un foarte mare pericol asupra persoanelor seropozitive, deoarece virusul începe să se dezvolte exponenţial, ceea ce face ca imunitatea organismului să scadă dramatic. De asemenea, virusul poate ajunge să dezvolte rezistenţă la tratamentul administrat până atunci şi trebuie găsite alte soluţii de tratare, însă acestea sunt foarte limitate. Astfel, pacientul pierde şansa unor ani buni din viaţă pe care i-ar putea trăi în situaţia în care ar fi tratat corespunzător\", a mai spus Petre. Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii (MS), spune că, în România, costul medicaţiei pentru persoanele infectate cu HIV din România este de 50 de milioane de euro pe an, suma pentru fiecare pacient în parte ajungând la circa 500 de euro pe lună.

ÎN ROMÂNIA SUNT ÎNREGISTRATE 10.285 DE PERSOANE INFECTATE CU HIV, DINTRE CARE 6.714 AU ÎNTRE 15 ŞI 29 DE ANI, CONFORM DATELOR STATISTICE.

Reprezentanţii UNOPA spun că, din totalul seropozitivilor, circa 7.300 se află sub tratament. Potrivit lui Streinu-Cercel, infectarea cu HIV este ţinută sub control în România, numărul cazurilor depistate fiind de 450-500 pe an. Secretarul de stat a mai menţionat că nedetectabilitatea SIDA în rândul celor infectaţilor cu HIV este de 70-80%. De la raportarea primului caz, în 1985, şi până în prezent, numărul pacienţilor din România înregistraţi cu HIV-SIDA a depăşit 16.000. Anul trecut, din pricina acestei maladii au murit 87 de români.

TIME. Revista Time a publicat, în septembrie, un amplu material despre România, avertizând că ţara noastră, până de curând un exemplu în regiune în prevenirea SIDA, este pândită, din cauza lipsei banilor la buget, de pericolul unei epidemii de HIV în rândul consumatorilor de droguri injectabile. Ministerul Sănătăţii şi-a folosit tot bugetul pe anul acesta pentru a plăti pentru tratamentul antiretroviral al pacienţilor infectaţi cu HIV aferent lunii august şi acum trebuie să aştepte o suplimentare a finanţării prin canale birocratice, scria atunci Time. Întârzierea poate fi de până la 180 de zile. Deja tratamentul a fost întrerupt pentru circa 1.000 de pacienţi, iar cei de la ţară sunt nevoiţi să stea la cozi la spitalele din Bucureşti pentru a primi tratament. Reprezentanţii MS au anunţat, după apariţia materialului din Time, că pregătesc un program special pentru problema HIV în rândul consumatorilor de droguri injectabile, finanţat de la bugetul de stat. \"Conducerea MS s-a întâlnit, în cursul lunii august a.c., cu reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, pe tema asigurării finanţării pentru prevenirea HIV. Ministerul Sănătaţii cunoaşte situaţia actuală privind achiziţia şi distribuţia de seringi în rândul persoanelor dependente de droguri şi pregăteşte un program special, care va fi finanţat de la bugetul de stat şi care va prelua programul de prevenire a HIV, finanţat până anul acesta de Organizaţia Naţiunilor Unite\", au spus reprezentanţii ministerului. Amintim că medicii români avertizau, încă din 2008, că noul val de bolnavi infectaţi cu HIV în România va fi cel al consumatorilor de droguri injectabile, iar asta din cauză că numărul acestora a crescut exponenţial în ultimii ani. Specialiştii în boli infecţioase trăgeau astfel un semnal de alarmă cu privire la pericolul răspândirii necontrolate a virusului HIV la dependenţii de droguri injectabile, aşa cum se întâmpla deja la acea vreme în Ucraina şi Rusia.