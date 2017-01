Hoți din mașini prinși în toiul spargerii

Jandarmii constănțeni care patrulau, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în stațiunea Mamaia au prins trei tineri cu vârste cuprinse între 17 și 26 de ani, din Ovidiu, la scurt timp după ce au spart un Audi, în parcarea clubului "Bellagio". Militarii spun că suspecții s-au dat de gol prin atitudinea pe care au avut-o în clipa în care i-au zărit. Cei trei s-au speriat și au pornit în fugă către un autoturism staționat în zonă. Oamenii legii i-au urmărit, i-au somat și au reușit să-i imobilizeze, fără ca aceștia să opună rezistență. În urma controlului corporal, dar și după ce au verificat mașina acestora, jandarmii au găsit patru telefoane mobile și peste 400 de lei. Luați la întrebări, tinerii s-au încurcat în explicații. Inițial, ei au susținut că bunurile le aparțin, însă în momentul în care jandarmii le-au cerut numerele de telefon, pentru a suna și verifica dacă așa stau lucrurile, aceștia au tăcut mâlc. Speriați, indivizii au inventat o altă poveste: că au cumpărat telefoanele de la niște persoane necunoscute. Nici această variantă nu i-a convins pe oamenii legii. Indivizii nu au renunțat. Aceștia s-au repliat și le-au spus militarilor că au găsit telefoanele pe stradă. Ei au fost escortați de militari la sediul Poliției Mamaia, pentru cercetări.

JAFUL Pe parcursul anchetei, oamenii legii au stabilit că indivizii au spart mai multe mașini în noaptea respectivă, iar una dintre persoanele păgubite de cei trei doar ce reclamase furtul. Bărbatul a fost sunat de jandarmi și chemat la Poliția Mamaia, pentru a-și recupera telefonul mobil marca Nokia Lumia. „Am mers cu prietena în clubul "Bellagio" și am lăsat mașina în parcare. După un sfert de oră, am ieșit să iau o gură de aer și am găsit autoturismul spart, geamul din dreapta față făcut țăndări și interiorul răvășit. Ușa torpedoului era ruptă și îmi dispăruse telefonul mobil. Am sunat la 112. O jumătate de oră mai tâziu, am fost sunat de jandarmi, care mi-au spus că mi-au găsit bunul furat”, a declarat proprietarul Audi-ului jefuit.