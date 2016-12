08:30:48 / 05 Iunie 2015

ESTE TRIST DAR ADEVARAT

Intr-o zi am prins un HOT DE BUZUNARE pe LINIA LUI 48 . Am fost ajutat de un DOMN sa-l duc la POLITIE . La POLITIE m-a pus pe mine sa dau declaratie . Am refuzat pe motivul ca nu eu sunt HOTUL . Dupa cateva zile HOTIL ERA tot in AUTOBUZUL 48 . CONCLUZIA ! ! !