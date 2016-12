Hobbitul dă dureri de cap

Regizorul Peter Jackson a folosit camera 3D de mare viteză pentru a filma „The Hobbit: An Unexpected Journey / Hobbitul: O călătorie neaşteptată”, numărul de cadre pe secundă fiind astfel dublat. Dar, după o primă vizionare, spectatorii deja s-au plâns de dureri de cap. Cinefilii au acuzat stări de ameţeală şi chiar migrene, după ce au urmărit la cinematograf lungmetrajul. Publicaţia ”The Sunday Times” relatează impresiile unui spectator care a venit în Noua Zeelandă din Australia, pentru a urmări filmul. ”Ochii mei nu pot vedea totul, e ameţitor, acum am o migrenă”, a povestit acesta. Un alt fan a scris pe Twetter: ”Claritatea e bună pentru munţii mari cu zăpadă, dar la prim-planuri, imaginea este prea intensă. Am plecat iubind filmul, dar în acelaşi timp, îmi era şi rău”, a menţionat acesta. Un alt spectator a descris senzaţia ca fiind asemănătoare cu cea provocată de un carusel: ”Trebuie să te ţii de stomac şi să-ţi laşi ochii să se obişnuiască. Nu e pentru toată lumea”. Majoritatea au lăudat însă modul în care a fost filmat lungmetrajul. Aceştia afirmă că în acest fel vor fi realizate toate filmele în viitor.