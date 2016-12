Am mai scris în nenumărate rânduri despre scamatoriile acestui guvern, însă în ultima vreme am senzaţia că ele au ajuns la apogeu. Culmea ironiei este că nici măcar de acest apogeu nu putem fi siguri, în sensul că mai rău de-atât nu s-ar putea face altceva, căci cabinetul Boc este în stare de mai multe alte acte de prestidigitaţie politică, economică şi administrativă! Mă gândesc că un asemenea fel de a guverna ar merita numit \"metoda hocus - pocus\"... De fapt, după cât am remarcat, nici măcar presa nu mai înţelege mare lucru din declaraţiile contradictorii ale unor miniştri sau ale premierului însuşi. Confuzia şi haosul s-au generalizat în România, uneori ajungând până la cote absurde, dacă nu chiar suprarealiste, iar jurnaliştii sau analiştii se căznesc să descâlcească declaraţiile publice şi încearcă să descopere un sens care, de cele mai multe ori, nici măcar nu există.

De pildă, după ce ai făcut atâta tapaj cu concedierea bugetarilor sau cu risipa banilor publici confruntându-te cu greve şi proteste de stradă fără precedent, acum anunţi cu seninătate, de parcă nici usturoi, nici gura nu-ţi miroase, că angajările din sistemul bugetar vor fi reluate anul viitor. Asta este ori bătaie de joc la adresa oamenilor, ori iresponsabilitate... Ce să mai comentez despre porumbelul scăpat de ministrul Şeitan, referitor la majorarea salariilor funcţionarilor publici în 2011!?! Ăsta ar putea deveni cel mai mare hocus - pocus guvernamental, ca să nu-i spun hoţie pe faţă! Adică micşorezi salariile cu 25%, deşi promiţi că doar până la sfârşitul anului, în schimb de la 1 ianuarie viitor intră în vigoare grila unică de salarizare, ce va aduce micşorări de \"venituri nesimţite\" şi măriri ale lefurilor mici sau foarte mici, dar această manevră camuflează faptul că niciun salariu nu va mai reveni la valoarea de la 1 iulie 2010, dinaintea reducerii... Aţi înţeles scamatoria?

Pe lângă aceste două exemple, care mi se par cele mai grave, sunt anunţate şi alte intenţii legislative absurde, cum ar fi interdicţia pentru medici de a lucra simultan în sistemul sanitar de stat şi în cel privat. Este ca şi când mi-ai spune mie, gazetar, că n-am voie să scriu la mai multe ziare! Acest guvern de scamatori trebuie dat jos cât mai repede, până nu se duce totul de râpă în România...