Hodgson merge pe modelul german

Selecţionerul naţionalei Angliei, Roy Hodgson, vrea să se inspire din exemplul reprezentativei Germaniei pentru a conduce formaţia britanică la un succes la Campionatul Mondial din 2014, din Brazilia.

„La Mondialul din 2006, Germania a venit cu un antrenor nou şi cu mulţi jucători tineri. De atunci, germanii au progresat foarte mult. Avem câţiva jucători buni la tineret şi îi vom monitoriza la Jocurile Olimpice de la Londra. Trebuie să credem în potenţialul nostru şi să uităm repede că am fost eliminaţi, din nou, în sferturile de finală. Cred că eliminarea este singurul lucru negativ. Acum, trebuie să ne calificăm la Cupa Mondială”, a declarat Hodgson. Selecţionerul englez şi-a lăudat elevii pentru prestaţia de la EURO 2012, unde reprezentativa Albionului nu a cunoscut înfrângerea.

„Cred că ne-am descurcat bine la acest turneu, mai ales că nu am pierdut niciun meci, cel puţin nu în timpul regulamentar de joc. Este un pic trist să fii eliminat la loviturile de departajare, mai ales că se ştie că este o loterie. Ne-am gândit însă că după atât ghinion va veni şi un pic de noroc, dar nu a fost să fie. Este greu să gândim pozitiv în acest moment, pentru că suntem dezamăgiţi de ratarea calificării în semifinale, pe care ne-am dorit-o enorm. Am avut un vis şi este greu să fii optimist când acesta nu se îndeplineşte, dar, peste ceva timp, când ne vom uita în urmă, vom constata că am făcut o performanţă importantă şi că ne-am prezentat bine la acest turneu. Sper ca evoluţia de la EURO 2012 să reprezinte un punct de plecare în viitoarele preliminarii”, a explicat Hodgson.