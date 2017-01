HOLI Music Color vine în Mamaia !

După succesul evenimentelor care îmbină distracția și culoarea cu vopsele sau prafuri colorate - Life in Color și The Color Run - stațiunea Mamaia va fi gazda unui nou astfel de „curcubeu al fericirii”. Pe 16 august, de la ora 11.00, pe plaja Legendary din Mamaia, zona Hotel Tomis - Palmbeach, are loc HOLI Music Color Mamaia Festival 2014. Peste 12 ore de muzică electronică, cei mai iscusiți DJ-i, un decor impresionant și un concept de sărbătoare care a cucerit întreg mapamondul vin astfel, în premieră, pe litoralul românesc. Biletele pentru HOLI Music Color Festival de la Mamaia, pot fi achiziţionate din reţeaua eventim.ro, în funcţie de perioada de achiziţie şi numărul de plicuri de pudră colorată incluse. Evenimentul se desfășoară în intervalul 11.00 - 23.00 și îi va alinia la start pe unii dintre cei mai în vogă DJ-i precum: Edward Maya, Vika Jigulina, Nick Kamarera, Almud & Konstantin, DJ Energy K, Lucian Popoviciu și Lucian Bărbulescu. Jocurile de lumini, sesiunile de body-painting și proiecțiile de imagini pe ecrane vor completa atmosfera colorată. Holi Music Color Festival marchează în mod tradițional trecerea în sezonul distracției printr-un eveniment ce își propune să scrie istorie. Un moment special al festivalului este număratoarea inversă, în fiecare oră, a momentului când toată lumea va lansa valuri de culori în aer din plicurile cu pudră.