Hollywoodul nu reflectă morala americană

Cei mai mulţi dintre americani consideră că Hollywoodul nu împărtăşeşte aceleaşi valori morale cu restul ţării, potrivit unui sondaj organizat de Anti-Defamation League (ADL), un grup care luptă împotriva antisemitismului. Astfel, 61% dintre cei chestionaţi au declarat că valorile religioase ale Americii sînt atacate şi 59% au considerat că oamenii care conduc posturile de televiziune şi marile studiouri cinematografice nu împărtăşesc aceleaşi valori morale şi religioase cu majoritatea americanilor.

Sondajul American Attitudes on Religion, Moral Values and Hollywood a fost realizat de Martilla Communication Group, pe un eşantion de 1.000 de adulţi de pe întreg teritoriul american, concluziile sale fiind prezentate în cadrul Congresului anual ADL, care a avut loc la Los Angeles. ”Aceste rezultate ne fac să credem că societatea noastră se va confrunta cu anumite probleme de natură religioasă”, a declarat Abraham H. Foxman, directorul ADL. ”Credinţa că religia este atacată va contribui la o creştere a importanţei religiei în viaţa publică a Americii. În mod surprinzător, 43% dintre americani consideră că în acest moment există o campanie organizată de Hollywood şi de mass-media naţională care are scopul de a slăbi influenţa valorilor religioase în această ţară”, a adăugat Foxman. Aproape 63% dintre cei chestionaţi nu sînt de acord cu faptul că industria de film şi de televiziune este condusă de evrei. Cînd ADL a organizat primul sondaj de opinie în domeniul atitudinilor antisemite, în 1964, aproape jumătate dintre americani considerau că industria cinematografică şi cea de televiziune erau conduse de evrei. Aproape 40% s-au declarat de acord cu ideea că ideile periculoase ar trebui să fie interzise în bibliotecile şcolilor publice, în timp ce acelaşi procent, de 40%, nu au fost de acord cu ideea că cenzurarea cărţilor este o idee învechită.

Aproape jumătate din cei chestionaţi, peste 49%, consideră că SUA au devenit mult prea tolerante în privinţa acceptării a diferenţelor de idei şi stiluri de viaţă, în timp ce 47% nu au fost de acord cu această idee. Marja de eroare a acestui sondaj este de plus sau minus 3,1%.