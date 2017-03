Holograf duce concertul „Vedere de la Costinești“ în întreaga țară

Pe ultima sută de metri până la concertul “Vedere de la Costineşti”, care are loc la Sala Palatului pe 20 martie 2017, trupa Holograf s-a decis să ofere și publicului din țară acest spectacol în cadrul căruia cei 5 muzicieni au inclus hituri din diverse perioade de activitate, de la anii de început, când cântau “Singurătatea astronautului YX57”, până la cel mai recent hit, “Deschide-mi inima”, lansat în urmă cu doar câteva luni.

Astfel, după concertul din București, turneul va continua în următoarele orașe:

Constanța, Casa de Cultură a Sindicatelor, 26 martie, ora 20.00.

Craiova, Sala Polivalentă, 29 martie, ora 20.00.

Brașov, Sala Sporturilor, 31 martie, ora 20.00.

Iași, Sala Sporturilor, 4 aprilie, ora 20.00.



Timp de două ore, publicul va retrăi, alături de Holograf, experiența unor vacanțe prelungite la mare, cu cântări la chitară și plete în vânt, cu declarații de dragoste la malul mării, dar și momentele rebele de rock masculin, ca în hitul “Știu cine sunt”. Toate etapele și influențele muzicii Holograf vor fi prezente în concertul “Vedere de la Costinești”, din care nu vor lipsi piesele cele mai iubite de fani, precum “Să nu-mi iei niciodată dragostea”, “Umbre pe cer”, “Dincolo de nori”, “Cât de departe”, “Nu mai e timp” etc.



“Ne-am hotărât să facem acest spectacol pentru că, pentru noi, Costineștiul înseamnă mai mult decât o simplă stațiune la mare. E locul în care petreceam, la începutul carierei noastre, chiar și câte 100 de zile pe an. Stăteam acolo toată vara și cântam, ne prindea dimineața cântând la chitară și compunând pe plajă. Bineînțeles că, pe lângă cântat, aveam tot felul de activități, cum ar fi campionatele de fotbal… Costineștiul reprezintă verile noastre de altădată”, își amintesc muzicienii de la Holograf.



Ținând mereu pasul cu schimbarea, muzica trupei Holograf rămâne mereu în actualitate, publicul său bucurându-se în aceeași măsură atât de melodiile de început, cât și de piese mai recente, precum “Deschide-mi inima”. De asemenea, în premieră pentru audiența de la Sala Palatului, în data de 20 martie va fi lansată o nouă piesă Holograf.

Biletele pentru spectacolele “Vedere de la Costinesti” se găsesc pe iabilet.ro și startickets.ro.