Holograf şi-a început turneul în aplauzele constănţenilor

Legendarul grup de rock Holograf se menţine printre cele mai iubite formaţii din România, după cum s-a putut observa cu numeroase ocazii, cea mai recentă fiind concertul de vineri seară, de la Constanţa. Dan Bittman & Co. au susţinut un show extraordinar pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor (CCS), primul din cadrul turneului naţional „Cât de departe”. Sala instituţiei a fost arhiplină la acest eveniment, fiind destui spectatori care au urmărit concertul în picioare şi, desigur… au avut motiv bun.

CU SALA ÎN PICIOARE „Holografii” şi-au făcut intrarea pe scenă ex abrupto, ocupând rapid locurile la instrumente şi microfoane pentru a interpreta noua piesă, „Roua dimineţii”. Bittman i-a „avertizat” din debut pe spectatori că va face tot posibilul să-i... dezlipească de scaune. „Bună seara, Constanţa... am aflat despre mine, din ziare, că eram bolnav şi nu puteam să vin la Constanţa. Iată că am ieşit din pijamale şi am venit să vă văd”, a glumit Bittman, făcând referire la un zvon care a circulat săptămâna trecută privind starea sa de sănătate. Acesta a continuat: „Văd că aţi ocupat locurile în toată sala, loc lângă loc, nu o să vă las să staţi aşa, să ştiţi! Ştiu că staţi confortabil, dar o să am nevoie de ajutorul dvs.”, a adăugat artistul.

Rezultatul scontat a fost obţinut. Timp de aproape jumătate din concertul care a durat 90 de minute, publicul s-a manifestat din plin, dansând şi cântând la unison piese cunoscute precum „Şi băieţii plâng câteodată”, „Romeo şi Julieta”, „Primăvara începe cu tine” etc. Piesele care au generat reacţii deosebite şi care au demonstrat că ocupă un loc special în preferinţele fanilor au fost, însă, două dintre cele mai cunoscute hituri ale trupei, lansate la aproape 15 ani distanţă între ele: „Ţi-am dat un inel” şi „Cât de departe”.

BITTMAN, CU LIPICI LA CEI MICI Publicul mixt, de toate vârstele, a fost fascinat de prestaţia „holografilor” de vineri seară. Desigur că mulţi dintre fanii trecuţi de prima tinereţe se gândesc la faptul că repertoriul trupei li se adresează într-o foarte mare măsură. Cu toate acestea, au fost destui constănţeni care şi-au adus micuţii la acest concert şi se pare că au fost foarte inspiraţi. Carisma lui Bittman şi vocea sa caldă i-au atras pe micuţi ca un magnet. Un grup de peste zece copii a „ocupat poziţii” în faţa scenei, chiar în dreptul microfonului la care se afla artistul. Aceştia l-au ascultat total captivaţi, aproape un ceas, iar Bittman le-a făcut cu ochiul, a bătut palma cu ei şi le-a dedicat piesa „Vreau o minune”. Unuia dintre micuţi i-a oferit chiar şi un autograf.

„Am început acest turneu cu dreptul, la Constanţa. Nu mă aşteptam să fie un public atât de numeros şi ne bucurăm sincer”, a mărturisit Dan Bittman, la finalul concertului. După spectacol, acesta a fost asaltat de fani pentru autografe, majoritatea fiind copii şi... domnişoare frumoase.