Homan spune că Hotoboc are multe stoluri de porumbei în cap

Antrenorul de portari al echipei Jiul Petroşani, Stelian Homan, a declarat, marţi, că goalkeeper-ul Dumitru Hotoboc nu are niciun fel de probleme de sănătate, aşa cum s-a vehiculat în ultima vreme ci doar “multe stoluri de porumbei în cap. “Poate că a avut probleme la testul psihic că are multe stoluri de porumbei în cap, altfel e perfect sănătos. Sînt puţin dezamăgit că nu am mai fost sunat de Hotoboc, dar aşa e în viaţă. Mulţi uită de unde au plecat”, a spus Homan. Tehnicianul susţine că antrenorul Marian Tudorache este dezamăgit de portarii pe care i-a avut în probe şi aşteaptă să vadă la lucru alţi doi goalkeeperi. “Ştiu că va veni un portar din Croaţia care a jucat în lotul naţional de tineret al acestei ţări şi un portar care a evoluat în Egipt, dar care este de naţionalitate română. Nu e cazul să intrăm în panică cred că se va rezolva şi această problemă a portarilor”, a precizat Stelian Homan.