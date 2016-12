Homeopatia, o iluzie?!

09:52:32 / 19 Martie 2015

DEZINFORMARE

Era de asteptat sa apara astfel de articol si vor fi cu siguranta. Daca ceva merge, normal ca trebuie desfiintat, mai ales cand e vorba de sanatate. Important e sa le mearga lor afacerile in industriile farmaceutice si nu numai, investind tot noi in nesanatatea noastra. Pentru ca li se pare normal sa numeasca investitie in sanatate a face spitale, farmacii, alimente bombe cu otravuri etc, in loc de a educa oamenii in spiritul preventiei.Aia e adevarata investitie in sanatate si urmand un tratament homeopatic previi si implicit iti vei schimba singur si cu convingere modul de viata spre unul mult mai sanatos. Am trait experiente in familia mea si am reusit sa depasim niste probleme de sanatate, pe care medicina clasica n-a putut s-o faca. Ce citesc aici ma revolta, dar nu ma mira. Fiecare e responsabil pentru sanatatea lui!