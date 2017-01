Hooverphonic, din nou în România

Trupa belgiană Hooverphonic revine în România, pentru a concerta în această vară. Trio-ul belgian va cânta, pe data de 10 iunie, la Fratelli Studios din Bucureşti. Membrii formaţiei, Alex Callier, Raymond Geerts şi Noémie Wolfs, se vor afla în capitală în cadrul turneului de promovare a celui mai recent album al lor, \"The Night Before\", care a primit deja un disc de platină.

Hooverphonic are la activ şapte albume de studio - \"A New Stereophonic Sound Spectacular\' (1996), \"Blue Wonder Power Milk\" (1998), \"The Magnificent Tree\" (2000), \"Hooverphonic presents Jackie Cane\"(2002), \"No More Sweet Music\" (2005), \"The President of the LSD Golf Club\" (2007), \"The Night Before\" (2010) - dar şi unul live, \"Sit Down and Listen to Hooverphonic\" (2003), precum şi o compilaţie de single-uri \"Singles \'96 - \'06\" (2006). Muzica lor a stat mereu aproape de ecranul cinematografic. \"2 Wicky\" a apărut în numeroase filme (\"Ştiu ce-ai făcut astă-vară/ I Know What You Did Last Summer\", \"Permanent Midnight\", \"Stealing Beauty\"). Piesa a fost, de asemenea, folosită pentru coloana sonoră a serialului \"Entourage\". \"Eden\" a figurat pe coloana sonoră a filmului \"I Still Know What You Did Last Summer\" şi a serialului \"La Femme Nikita\".

Biletele, la preţul de 110 lei (în ring) sau 180 de lei (pe podium, cu loc la masă) pot fi achiziţionate din magazinele Germanos, Vodafone, Orange, librăriile Cărtureşti şi Humanitas sau online, pe www.eventim.ro.