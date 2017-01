Hora Unirii şi fasole cu ciolan, în Piaţa Ovidiu

În urmă cu 150 de ani, la 24 ianuarie, la Bucureşti, Alexandru Ioan Cuza era ales domnitor al Ţării Româneşti, după ce, la 5 ianuarie 1859, era ales şi domnitor al Moldovei, desăvîrşindu-se, astfel, Unirea celor două Principate Române sub sceptrul unui singur domnitor. Astăzi, la 150 de ani de la marele eveniment istoric, autorităţile locale din Constanţa şi-au dat mîna într-o horă a bucuriei, pentru a marca împlinirea unui secol şi jumătate de la Unirea Moldovei cu Ţara Românească. Sîmbătă, încă de la primele ore ale dimineţii, organizatorii - Primăria Constanţa, Consiliul Judeţean şi Prefectura - au dat startul manifestărilor dedicate evenimentului istoric. După oficierea unui Te Deum la Catedrala “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, acţiunile s-au derulat în Piaţa Ovidiu, debutînd printr-un ceremonial militar - prin arborarea drapelului de stat şi defilarea trupelor militare, în prezenţa a numeroşi constănţeni şi a oficialităţilor. La manifestări au fost prezenţi primarul Constanţei, Radu Mazăre, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Cristinel Dragomir, senatorul Alexandru Mazăre, viceprimarul Constanţei, Gabriel Stan, prefectul Dănuţ Culeţu, contraamiralul Mircea Rusmănică - Comandamentul Flotei, istorici şi numeroase cadre didactice. După trecerea în revistă a trupelor militare au urmat un scurt spectacol artistic oferit de ansambluri constănţene şi Hora Unirii, în care s-au prins sute de constănţeni, inclusiv oficialităţile prezente. „Învăţam la şcoală că Unirea s-a făcut în cuget şi simţiri. Stau acum şi mă gîndesc, după cîte am văzut că se întîmplă în ţara asta, cît de greu trebuie să le fi fost celor care au făcut acum 150 de ani Unirea. Într-adevăr, a fost un act foarte greu de împlinit, iar naţiunea asta dovedeşte că, atunci cînd are duşmani, ştie să se unească. Doar atunci cînd nu are duşmani forfoteşte în interior”, a declarat, cu această ocazie, primarul Radu Mazăre. La rîndul său, senatorul Alexandru Mazăre a subliniat importanţa momentului pentru poporul român: „Este un moment istoric de referinţă în istoria poporului român şi, practic, lecţia pe care ne-o transmit înaintaşii noştri este că, dincolo de tot ceea ce ne separă din punct de vedere politic, religios sau etnic, trebuie să ne strîngem rîndurile, să uităm lucrurile care ne separă şi să încercăm să fim uniţi. Este un deziderat pe care va trebui să-l avem în vedere într-o Europă unită în care, încet, încet, frontierele dispar, şi unde conştiinţa naţională trebuie să joace un rol foarte important. De aceea, noi, românii, trebuie să fim parte a acestui proces istoric”. „1859 a fost un moment de cotitură în viaţa românilor, deoarece Alexandru Ioan Cuza a trecut la o serie de reforme care au pus bazele României moderne”, a afirmat vicepreşedintele CJC, Cristinel Dragomir. În finalul manifestărilor a fost organizată o petrecere ţărănească, în cadrul căreia Garnizoana Constanţa a oferit o tradiţională fasole cu ciolan, murături şi vin fiert. Constănţenii au stat la coadă pentru a primi gustoasa fasole cu ciolan, pe care primarul Constanţei a lăudat-o: „De mult nu am mai mîncat o fasole aşa grozavă. Este extraordinară!”.