Horia Brenciu, în concert la Sala Sporturilor

Horia Brenciu, artistul supranumit „omul-spectacol”, pornește în turneu național, din cea de-a șasea zi a lui Brumărel până în cea de-a cincea zi a lui Brumar. Pașii îl vor purta și la Constanța, pe 20 octombrie, unde va cânta live, la Sala Sporturilor, începând cu ora 19.30. Artistul promite un concert unic, plin de hituri, piese noi și momente surprinzătoare.

„O lună nebună, o lună muzicală, o lună plină de bucurii! Începem turneul în forță pe 6 octombrie, la Piatra Neamț, și ne oprim pe 5 noiembrie, la București! Toamna asta vom avea multe de cântat, mulți prieteni de revăzut și o groază de lume de îmbrățișat pentru că acest turneu vine după o pauză de trei ani. Trei ani în care am lansat un album, „40+”, în care am scris o mulțime de piese noi și în care am construit momente muzicale speciale pentru fanii mei. Muzica m-a apropiat și mai mult de țară și m-a făcut să-i iubesc și mai mult pe români. De pe 6 octombrie până pe 5 noiembrie, fiecare seară de concert va fi unică și va beneficia de amintiri frumoase! Dragilor, abia aștept să ne vedem”, a spus Horia Brenciu.

Evenimentul face parte din Programul național cultural „Artă contra Drog” 2016, derulat de Centrul Internațional și pentru Drepturile Omului - CIADO România și Asociația Culturală de Teatru, Muzică și Film „Dracula”. Scopul proiectului este de a informa publicul asupra riscului asociat consumului de droguri și de a oferi, în același timp, o alternativă de viață sănătoasă prin consumul de acte cultural-artistice.

Tichetele, la prețuri de 30, 50 și 80 de lei, se găsesc la casa de bilete a Sălii Sporturilor, la Casa de Cultură a Sindicatelor și online, pe: vandbilete.ro, bilete.ro, bilet.ro, blt.ro, ticketnet.ro, eventim.ro.

