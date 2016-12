Horia Brenciu, show de senzaţie la Mamaia

Concertul pe care Horia Brenciu l-a susţinut împreună cu HB Orchestra, sâmbătă noapte, a captat interesul a numeroşi constănţeni, care „au luat cu asalt” clubul Tribute Summer Residence din Mamaia. „A fost un concert reuşit, am făcut eforturi pentru a-l aduce pe Brenciu, iar staţiunea Mamaia rămâne animată şi în extrasezon. Horia Brenciu e un artist foarte îndrăgit, lumea vrea să-l vadă oricând şi cu orice ocazie, show-ul fiind 100% garantat”, a declarat managerul clubului Tribute Summer Residence, Isabela Teodoroiu, reprezentant X-Alter Event.

Horia Brenciu a intrat pe scenă după ora 1.00, spre nerăbdarea celor câteva sute de fani, care au venit să-l vadă live. Artistul şi orchestra sa au cântat numeroase hit-uri în variantele proprii, au glumit, au dansat împreună cu câteva admiratoare şi au generat un show dinamic, plin de momente haioase.

INVITATA SPECIALĂ: IULIANA PUŞCHILĂ Invitata specială a evenimentului a fost o tânără şi talentată interpretă din Constanţa. „Dragii mei, am deosebita plăcere să o invit pe scenă pe colega, prietena şi... copila mea, Iuliana Puşchilă!”, a declarat cu entuziasm Horia Brenciu, în timpul concertului. Tânăra artistă care i-a fost „elevă” lui Brenciu, anul trecut, la concursul televizat „Vocea României”, a interpretat în duet cu acesta piesa „Vocea ta”, dar a cântat şi singură alte melodii celebre precum „Walking on Sunshine”.

Solista a mărturisit că a avut parte de o seară fantastică. „M-am bucurat enorm să-l revăd pe Horia şi să cânt din nou cu orchestra sa! L-am felicitat (n.r. pentru faptul că artistul este proaspăt tătic, din data de 1 noiembrie), mi-a mulţumit şi m-a luat în braţe. Eu l-am întâmpinat la club exact când a venit de la Bucureşti, împreună cu Alice (n.r. iubita lui Horia Brenciu). El este mai mereu un tip plin de viaţă, însă nu l-am mai văzut niciodată atât de fericit. Era destul de relaxat, iar zâmbetul său spunea multe. Acum are încă o motivaţie în plus pentru munca sa de artist”, a declarat, în exclusivitate pentru „Telegraf”, Iuliana Puşchilă.

De altfel, concertul de la Mamaia a fost primul susţinut de Horia Brenciu după ce a devenit fericitul tătic al unei fetiţe.

Iuliana Puşchilă a mai adăugat: „Urmează noi surprize la „Vocea României”! Cei din echipa lui Horia Brenciu se pot considera nişte norocoşi, el are grijă de tinerii artişti, iar pe mine mă ajută în continuare. În altă ordine de idei, luni (n.r. astăzi), voi lansa oficial piesa „Floor Play”, împreună cu Cătălin Josan, la un post naţional de radio, o surpriză pe care am pregătit-o de mult timp şi pentru care am lucrat cu producătorul american Desmond Child, care a colaborat cu Roxette, Ricky Martin, Bon Jovi, Cher şi alte staruri”.