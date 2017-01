Horia Georgescu, „şeful incompatibililor”?

SCRISOARE Numele preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI), Horia Georgescu, este sperietoare pentru mulţi dintre aleşi - parlamentari, primari, viceprimari, consilieri locali şi funcţionari publici, care au fost declaraţi incompatibili de Agenţie. Mulţi dintre cei luaţi în vizorul ANI au considerat că aceasta nu este decât o instituţie de represiune politică, care acţionează la comandă. Cel arătat cu degetul este chiar şeful ANI, Horia Georgescu, despre care unii au spus că este „un lup îmbrăcat în oaie şi aruncat în târla numită ANI”. Asta doarece Georgescu, cel care este pus să verifice dacă aleşii sunt sau nu incompatibili, este acuzat, culmea, de incompatibilitate. Într-o scrisoare adresată Consiliului Naţional de Integritate, senatorul independent Valer Marian a spus că Horia Georgescu s-a aflat în stare de incompatibilitate atât în perioada în care a deţinut funcţia de secretar general al ANI (16.04.2008 - 18.04.2012), cât şi în perioada de când deţine funcţia de preşedinte al Agenţiei (18.04.2012 - prezent), întrucât a deţinut şi deţine funcţia de administrator la o societate comercială (SC Outlook SRL Braşov), pe care nu a menţionat-o în declaraţiile de interese depuse în perioada 2008 - 2013. Cu alte cuvinte, şeful ANI este un lup pus să păzească oile.

BUBELE LUI GEORGESCU În scrisoare, Valer Marian a cerut eliberarea lui Georgescu din funcţia de preşedinte al ANI şi pentru că, împreună cu mai mulţi membri ai familiei sale, este „cercetat pentru fapte de dare de mită şi spălare de bani”. Totodată, Valer Marian îl mai acuză pe Georgescu că este protejat la nivel înalt chiar de Serviciul Român de Informaţii şi de Consiliul Naţional de Integritate, „care s-au făcut că nu văd problemele grave pe care acesta le are la dosar”. În plus, Valer Marian îl acuză pe Georgescu de abuz în serviciu contra intereselor publice, fals intelectual, complicitate la fals intelectual şi uz de fals. „În plus, cer eliberarea din funcţie a lui Georgescu deoarece a fost detaşat şi numit nelegal, în 2008, în funcţia de secretar general al Agenţiei, întrucât nu a îndeplinit condiţia vechimii de cel puţin cinci ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiilor publice, în speţă studii juridice. Pe de altă parte, conform unor surse din SRI, Georgescu ar fi ofiţer acoperit al acestui serviciu secret”, a spus Valer Marian. În fine, Georgescu mai este acuzat de senator că a deţinut în perioada de când activează la ANI o serie de bunuri imobiliare „pe care le-a dobândit în mod dubios, impunându-se evaluarea averii sale”.