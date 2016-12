Horia Tecău a intrat în Top 20 la dublu

PE URMELE LUI ILIE NĂSTASE. După cinci titluri cucerite în turnee importante din circuitul ATP, o finală la Wimbledon şi o serie de prezenţe constante în fazele superioare ale probelor de dublu, Horia Tecău a bifat o performanţă extraordinară, intrând pentru prima oară în Top 20 al celor mai buni jucători de dublu din lume. În ierarhia anunţată ieri de ATP, constănţeanul se află pe locul 18, cu 3.340 de puncte, la egalitate cu ocupanţii locurilor 16 şi 17, cehul Frantisek Cermak, respectiv Michal Mertinak, făcând un salt de trei poziţii după prezenţa în optimi la US Open. Jucătorul în vârstă de 25 de ani se alătură astfel celor mai mari jucători din istoria tenisului românesc, Ilie Năstase, Ion Ţiriac şi Andrei Pavel, care au reuşit să ajungă în Top 20 la dublu. Singurul care l-a depăşit a fost însă Ilie Năstase, clasat pe locul 10, la 30 august 1977, în timp ce Ion Ţiriac a urcat până pe locul 19, pe 9 aprilie 1979, iar constănţeanul Andrei Pavel a ajuns până pe locul 18, pe 30 aprilie 2007. Tecău are şanse mari să-şi depăşească performanţa, urmând să ia startul la încă şapte turnee până la finalul acestui an. În schimb, în ierarhia celor mai bune echipe de dublu ale acestui sezon, Tecău şi suedezul Robert Lindstedt au coborât două poziţii, ajungând pe locul 10, dar păstrează şanse pentru calificarea la Turneul Campionilor de la Londra, programat la sfârşitul acestui an. “Nu m-a interesat prea mult clasamentul individual, pentru că m-am concentrat asupra punctelor din ierarhia echipelor de dublu, ţinta noastră pentru acest an fiind calificarea la Turneul Campionilor. Ştiam că vom retrograda o poziţie, dar mai sunt destul de multe puncte puse în joc până la finalul acestui an”, a explicat Tecău.

NICIO URCARE LA SIMPLU. La simplu, Victor Hănescu este în continuare cel mai bine clasat jucător român, păstrându-şi locul 54, cu 905 puncte. El este urmat de Adrian Ungur, care a coborât trei poziţii, pe locul 130, cu 413 puncte, şi Victor Crivoi, care a retrogradat 12 poziţii, până pe locul 183, cu 272 de puncte. Cei trei, alături de Horia Tecău, se află la Bucureşti, unde se antrenează în vederea meciului dintre România şi Ecuador, din barajul pentru Grupa Mondială a Cupei Davis, programat în perioada 17-19 septembrie, la Centrul Naţional de Tenis.