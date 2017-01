Horia Tecău a întrerupt seria ghinioanelor la Mamaia

După doi ani la rînd în care a pierdut finala de dublu la Mamaia, constănţeanul Horia Vlad Tecău a izbutit să spargă ghinionul şi s-a impus în turneul de dublu al competiţiei Challenger Mamaia 2008. În 2006, Tecău a făcut pereche la Mamaia cu Florin Mergea şi a pierdut finala în faţa dublului Konstantinos Economidis (Grecia) / Jean Julien Rojer (Antilele Olandeze), iar anul trecut Tecău l-a avut partener pe un alt constănţean, Gabriel Moraru, alături de care a pierdut ultimul act în faţa perechii spaniole Marc Fornell / Gabriel Trujillo-Soler. În acest an Tecău a reîntregit cuplul cu Florin Mergea, fostul său coechipier din turneele de dublu ale juniorilor, dar şi, totodată, partenerul său din echipa de Cupa Davis a României. Desemnaţi cu prima şansă la cucerirea treofeului, Mergea şi Tecău şi-au confirmat statutul de principali favoriţi şi s-au impus fără a ceda vreun set pe parcursul competiţiei. Ultimele victime ale celor doi români au fost Julio Silva (Brazilia) / Simone Vagnozzi (Italia), de care Mergea şi Tecău au trecut fără emoţii, cu 6-4, 6-2. Cei doi campioni de la Mamaia au intrat în posesia a cîte unui cec de 1.900 de euro şi a 55 de puncte ATP. “E o plăcere să cîştigi la Constanţa, mai ales că aici am crescut. Mă simt foarte bine cu Florin Mergea, cu care ne-am propus drept obiectiv accederea, în sezonul viitor, pe tabloul principal de la Wimbledon, unde ne-am impus în perioada junioratului. Sincer să fiu nivelul turneului de dublu nu mi s-a părut la fel de ridicat precum la ediţiile anterioare şi mă bucur că am cîştigat”, a declarat Tecău.

Devilder, campionul de la simplu

Finala turneului de simplu i-a avut protagonişti pe românul Adrian Ungur (203 ATP) şi francezul Nicolas Devilder (100 ATP). Ungur l-a “dovedit” în penultimul act pe compatriotul său Adrian Cruciat (6-4, 7-5), în vreme ce Devilder a trecut în semifinale de ibericul Ivan Navarro (6-4, 6-1). După ce a lăsat competiţia fără principalul favorit, francezul Eric Prodon, pe care l-a eliminat încă din primul tur, Ungur a demonstrat pe parcurs că succesul în faţa favoritului nr. 1 n-a fost întîmplător şi şi-a croit drum pînă în marea finală. Pregătit de Adrian Voinea, care l-a asistat la Mamaia din tribune, Ungur n-a mai reuşit să-şi treacă în cont o nouă victimă de marcă şi s-a recunoscut învins, după aproape trei ore de joc. Oboseala şi-a spus cuvîntul în cele din urmă în jocul lui Ungur, care, cu o singură excepţie, cîştigase numai în trei seturi pînă a obţine dreptul să evolueze cu trofeul pe masă. Ultimul set, decis în tie-break, a avut suspans maxim. După patru mingi de meci salvate de Ungur (!!!) a fost rîndul românului să beneficieze de o şansă de a încheia învingător partida. Ungur a lovit însă cu rama o minge, aparent, banală şi Devilder s-a salvat. A cincea minge de meci n-a mai fost însă irosită de francez, care a devenit campionul ediţiei 2008 după două ore şi 50 de minute de joc: Devilder - Ungur 6-3, 6-7, 7-6. “Îmi cer scuze faţă de spectatori că am învins în finală un compatriot de-al lor. A fost o săptămînă grea la Mamaia, însă satisfacţia finală este mare”, a declarat Devilder, care, graţie succesului de la Mamaia va reveni printre primii 100 de jucători ai lumii. Pentru victoria finală de la Mamaia, Devilder a primit 4.300 de euro şi 55 de puncte ATP, în vreme ce Ungur s-a mulţumit cu 2.500 de euro şi 38 de puncte ATP. Nicolas Devilder îi succede pe zgura de la Mamaia argentinianului Sebastian Decoud, care a triumfat în ediţia precedentă.