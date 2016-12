Horia Tecău a primit Ordinul „Meritul Sportiv“, Clasa a II-a, cu o baretă

Președintele României, Klaus-Werner Iohannis, i-a decorat marți pe sportivii români medaliați la Jocurile Olimpice și Paralimpice de la Rio de Janeiro, prilej cu care a afirmat că situația în sportul din țara noastră s-a agravat în ultimele decenii, iar pentru acest lucru nu trebuie făcuți responsabili cei care concurează, ci trebuie privit dincolo de micile ecrane.

„Urmărind participarea la Jocurile Olimpice, nu am putut să trec cu vederea anumite critici care au fost exprimate în spațiul public cu privire la rezultatele olimpicilor noștri. Cele mai multe nu m-au surprins atât prin virulență, cât mai ales pentru că au fost total nedrepte. Reacțiile de acest tip nu aduc niciun beneficiu sportului românesc. Lucrurile nu s-au agravat acum, ci gradual, în cursul ultimelor decenii. Este nedrept ca tocmai sportivii care concurează să fie făcuți responsabili. Cerem rezultate, dar uităm să privim dincolo de ceea ce se vede în spatele micilor ecrane. De aceea v-am și invitat astăzi aici, pentru a arăta că performanțele și munca depusă de voi, ani la rând, nu vor fi lăsate în plan secund”, a spus Iohannis la ceremonia de decorare care a avut loc la Palatul Cotroceni.

El a subliniat că sportivii sunt modele pentru întreaga societate și reușesc să inspire generații prin pasiunea, abnegația și rezultatele lor. Șeful statului i-a felicitat pe sportivii medaliați, dar și întregul lot național care a participat la Jocurile de la Rio.

Președintele Iohannis a conferit Ordinul „Meritul Sportiv”, Clasa I, echipei de scrimă, alcătuită din Loredana Dinu, Simona Gherman, Simona Pop și Ana-Maria Popescu, campioană olimpică la spadă. Vicecampioni olimpici la dublu masculin, tenismenii Florin Mergea și Horia Tecău au primit Ordinul „Meritul Sportiv”, Clasa a II-a, cu o baretă. În fine, canotoarea Roxana Gabriela Cogianu a fost decorată cu Ordinul „Meritul Sportiv”, Clasa a II-a, iar colegele sale din barca de 8+1, Mădălina Bereș, Andreea Nicoleta Boghian, Adelina Maria Boguș (Cojocariu), Daniela Druncea, Laura Oprea, Mihaela Petrilă, Iuliana Popa și Ioana Strungaru, precum și luptătorul Albert Saritov, toți medaliați cu bronz la Rio 2016, au primit Ordinul „Meritul Sportiv”, Clasa a III-a, cu două barete.

Totodată, în semn de „înaltă apreciere și recunoștință pentru rezultatul de excepție obținut la Jocurile Paralimpice de vară moderne, ediția a XV-a, Rio 2016, pentru dăruirea, devotamentul și profesionalismul puse în slujba afirmării sportului românesc și a imaginii României în lume”, președintele Klaus Iohannis i-a conferit Ordinul „Meritul Sportiv”, Clasa a III-a, cu două barete, lui Florin-Alexandru Bologa, care în competiția paralimpică de judo a cucerit medalia de bronz.

Iohannis a afirmat marți că așteaptă un verdict clar în cazul halterofilului Gabriel Sîncrăian, medaliat cu bronz la Rio, asupra căruia există o suspiciune de dopaj. „Așteptăm un verdict clar în privința lui. Când va exista o decizie finală în acest caz, care să infirme acuzațiile, îl voi invita și pe el la Cotroceni”, a spus Iohannis.

TENISMANUL CONSTĂNȚEAN HORIA TECĂU SE GÂNDEȘTE DEJA LA JO 2020, DE LA TOKYO

„Câștigarea medaliei de argint este un moment istoric pentru tenisul românesc. Pentru noi, acele emoții de la Rio nu se compară cu nimic din ce am trăit la turneele de Grand Slam sau la alte competiții. Ne dorim (n.r. - el și Florin Mergea) să reprezentăm România și la Jocurile Olimpice de la Tokyo și să cucerim și acolo o medalie. Sunt onorat să fiu prezent la Palatul Cotroceni. Știu că domnul președinte este un fan al sportului și un fan al tenisului, așa că apreciez foarte mult această decorație. Ea mă motivează să reprezint România la fel și în viitor. Nu am avut ocazia să joc tenis cu domnul președinte, poate în viitor, pentru că știu că joacă destul de des. Mi-aș fi dorit să fie și Florin Mergea aici. El este într-o vacanță acum, dar va primi decorația de la mine și îi voi povesti cum a fost aici”, a declarat Horia Tecău la finalul ceremoniei de la Cotroceni.

„Această decorație reprezintă o onoare, o recunoaștere a muncii depuse până acum. Noi, fetele, am vorbit înainte de Olimpiadă și am spus că ne întoarcem la Cotroceni. Și iată că suntem aici. Din păcate, cu una mai puțin, Ana este în vacanță (n.r. - Ana Maria Popescu). Încă nu am hotărât nimic în privința retragerii din activitate. Acum sunt într-o pauză, până la sfârșitul anului mai este timp să mă gândesc la ceea ce am să fac”, a afirmat Simona Gherman, medaliată cu aur în proba de spadă la Rio 2016.

De la ceremonie a lipsit și Ana Maria Popescu, medaliată cu aur cu echipa României la spadă, și ea plecată în vacanță. Decorațiile le vor fi înmânate de colegii de echipă la întoarcerea în țară. În cadrul festivității de la Cotroceni, drapelul României a fost înmânat președintelui Klaus Iohannis de sportiva Simona Pop, cea care l-a purtat la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de la Rio de Janeiro. Decorările au fost făcute la propunerea ministrului Tineretului și Sportului, Elisabeta Lipă.