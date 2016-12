Horia Tecău: Am fost nevoit să mă retrag din cauza unei probleme la braţul drept

Tenismanul Horia Tecău a declarat, astăzi, într-o conferinţă de presă, că a fost nevoit să se retragă din proba de dublu de la BRD Năstase Ţiriac Trophy din cauza unei probleme la braţul drept. "Din păcate, nu am o veste bună. Am fost nevoit să mă retrag din cauza unei probleme la braţul drept, o tendinită care a apărut în cadrul turneului de la Monte Carlo, unde am jucat meciul din turul doi care a fost foarte solicitant. De la acel meci nu am jucat deloc până la antrenamentul de ieri, când am încercat să mă pregătesc timp de 20 de minute, însă nu m-am simţit destul de bine. Am făcut efortul necesar pentru a mă reface, împreună cu fizioterapeuţii ATP, pentru acest meci de miercuri. Organizatorii m-au ajutat, au pus meciul cât mai târziu posibil, însă nu am avut suficient timp să mă refac", a spus Tecău. Horia Tecău a afirmat că şi participarea lui la turneul de la Madrid este sub semnul întrebării. "Dacă joc, există riscul să mă accidentez şi mai tare şi să nu ştiu când mă mai pot întoarce pe teren. Pot rămâne câteva săptămâni fără să joc. Momentan, după discuţiile de azi cu fizioterapeutul, şi turneul de la Madrid este sub semnul întebării. Sper ca la jumătatea săptămânii viitoare să pot juca, în urma unui tratament intens", a precizat Tecău. Tenismanul român şi-a cerut scuze că nu va putea juca la turneul de la Bucureşti: "Îmi cer scuze în faţa partenerului meu şi a fanilor care ştiu că aşteptau să ne urmărească din nou. Câteodată nu eşti suficient de bine fizic pentru a intra pe teren. Sper să compensez la următoarele ediţii". Perechea Horia Tecău/Jean-Julien Rojer (România/Olanda), deţinătoarea trofeului, s-a retras, astăzi, din turneul BRD Năstase Ţiriac Trophy. Horia Tecău a venit la Bucureşti cu o tendinită, dar s-a înscris în proba de dublu cu speranţa că va putea să-şi apere trofeul cucerit în ultimii trei ani.