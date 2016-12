Horia Tecău face planuri pentru 2014

După trei ani de colaborare cu suedezul Robert Lindstedt, timp în care a jucat trei finale consecutive la Wimbledon şi a câştigat zece turnee, tenismenul Horia Tecău a schimbat partenerul de dublu la începutul acestui an, alegându-l pe belarusul Max Mirnîi. Rezultatele nu au fost cele dorite, chiar dacă noul cuplu şi-a trecut în cont două turnee, iar tenismenul constănţean a ieşit din Top 10 ATP la dublu. În aceste condiţii, cei doi vor discuta varianta continuării colaborării şi pentru anul viitor după participarea la US Open, însă sportivul în vârstă de 28 de ani nu a exclus posibilitatea de a face din nou echipă cu Lindstedt. „În momentul de faţă, cred că ne putem reveni şi putem juca bine în circuitul american, dar nu se ştie niciodată. La US Open vom avea încă o discuţie. Anul acesta, Max a jucat doar 18 turnee, cu programul lui nu cred că poate juca mai mult anul viitor. A fost un dezavantaj că nu am avut o continuitate, a trebuit mereu să ne revedem după trei-patru săptămâni şi să o luăm de la capăt cu antrenamentele. Dar eu ştiam asta de la început, aşa a fost înţelegerea noastră”, a spus Tecău, dezvăluind că a fost căutat şi de alţi jucători pentru a juca împreună în 2014: „Am fost căutat şi de alţi jucători pentru a face echipă, dar nu pot să le dau numele, pentru că nu vor să afle partenerii lor actuali. Cu Robert Lindstedt vorbesc acum mai mult decât atunci când jucam. Pot să spun că ne înţelegem mai bine acum decât atunci. Toată lumea ne întreabă dacă o să jucăm împreună anul viitor, pentru că nici eu şi nici el nu am avut un an grozav”.

OBIECTIV - TURNEUL CAMPIONILOR. Obiectivul dublului format din Tecău şi Mirnîi rămâne participarea la Turneul Campionilor, care va avea loc la Londra, la finalul anului. „Vineri o să plec la Washington, pentru că urmează circuitul american. Sunt patru turnee importante, la Washington, Montreal, Cincinnati şi US Open. Vrem să jucăm bine pe cimentul american şi să rămânem în primele opt echipe pentru că ăsta rămâne principalul obiectiv anul acesta, să participăm la Turneul Campionilor”, a spus Tecău. Tenismenul a lăudat performanţele excelente ale constănţencei Simona Halep, care a cucerit trei turnee WTA în acest an. „Simona a jucat foarte bine în ultimele săptămâni, a câştigat trei titluri şi a urcat foarte mult în clasament. A crescut mult în joc şi acum are multă încredere în forţele ei, aşa că aşteptăm multe lucruri frumoase de la ea şi în continuare”, a explicat Tecău.