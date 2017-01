Horia Tecău, învingător în Cincinnati

Triplu finalist la Wimbledon, constănţeanul Horia Tecău a intrat în istoria tenisului românesc, devenind primul sportiv român care a câştigat un turneu Masters 1.000. Sportivul în vârstă de 27 de ani şi colegul său, suedezul Robert Lindstedt au cucerit în noaptea de duminică spre luni titlul în proba de dublu a turneului de la Cincinnati, dotat cu premii în valoare totală de 2,825 milioane de dolari. După ce au trecut în semifinale de celebrul cuplu american format din gemenii Bob şi Mike Bryan, Tecău şi Lindstedt, capi de serie nr. 4, au învins în finală, cu 6-4, 6-4, perechea indiană Mahesh Bhupathi şi Rohan Bopanna, cap de serie nr. 6. Succesul i-a adus lui Horia al 13-lea trofeu din cariera de dublu şi al zecelea împreună cu Lindstedt, cei doi jucând împreună în ultimele trei sezoane.

„Este pentru prima oară când reuşesc să câştig în faţa fraţilor Bryan. M-am simţit extraordinar să înving cele mai bune perechi din lume şi să iau primul trofeu de Masters 1.000 la Cincinnati. Am jucat foarte bine de-a lungul turneului, pentru că ne-am făcut un plan şi l-am executat punct cu punct. Ne-am gândit doar la victorie, am servit perfect şi asta a fost cheia succesului”, a declarat Tecău. Pentru performanţa de la Cincinnati, Tecău şi Lindstedt au primit un cec în valoare de 165.860 de dolari şi câte 1.000 de puncte ATP. Punctele obţinute i-au adus constănţeanului un salt de trei locuri în clasamentul ATP de dublu, Tecău ajungând pe locul 6, cea mai bună clasare din carieră, cu 6.510 puncte.

CALIFICAŢI LA LONDRA. Prin victoria de la Cincinnati, Tecău şi Lindstedt şi-au asigurat, pentru a doua oară consecutiv, prezenţa la Turneul Campionilor de la Londra, programat în perioada 5-12 noiembrie, unde participă cele mai bune opt perechi de dublu ale sezonului. Dublul româno-suedez este al treilea care a obţinut biletele pentru competiţia din capitala Angliei, după americanii Bob Bryan şi Mike Bryan şi perechea formată din Max Mîrnîi (Belarus) şi Daniel Nestor (Canada).

„Anul trecut am obţinut calificarea cu doar două săptămâni înaintea turneului. În acest sezon, ne-am descurcat mult mai bine şi abia aşteptam să obţinem biletele pentru Londra. Ne vom face programul având drept ţintă Turneul Campionilor, ceea ce reprezintă un mare avantaj. Am avut o vară excelentă, cu rezultate bune atât pe zgură, cât şi pe iarbă, iar în ultimele două săptămâni ne-am descurcat extraordinat pe hard, la Toronto şi Cincinnati. În aceste condiţii, am căpătat foarte multă încredere, dar vrem să rămânem cu picioarele pe pământ şi să continuăm seria victoriilor şi la US Open. Vom avea meciuri grele, pentru că toată lumea vrea să câştige împotriva noastră. Trebuie să repetăm jocul bun din această perioadă, pentru că astfel vom putea obţine victoria”, a mai spus Tecău.