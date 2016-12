Horia Tecău, lăudat de Victor Hănescu

DUBLU PENTRU ROMÂNIA. Revenit în ţară pentru prima oară după turneul de la Wimbledon, liderul echipei de Cupa Davis a României, Victor Hănescu a lăudat performanţa reuşită de constănţeanul Horia Tecău, care a jucat finala de dublu a turneului londonez alături de suedezul Robert Lindstedt. „Performanţa lui Horia reprezintă ceva deosebit pentru tenisul românesc, mai ales pentru el. Eu ştiu de unde a plecat şi cât a muncit. Pentru mulţi pare uşor să joci o finală de dublu la Wimbledon sau toţi spun că degeaba a ajuns acolo dacă nu a câştigat finala. Mulţi nu văd munca depusă de el. O să fie o presiune mai mare pe el de acum, pentru că deja are un clasament, are o finală de Grand Slam în spate şi probabil că şi el îşi doreşte să confirme”, a spus Hănescu, cel mai bine clasat jucător român al momentului, care l-a sfătuit pe Tecău să nu joace şi la simplu. Totodată, Hănescu s-a declarat încrezător în vederea meciurilor de dublu din cadrul Cupei Davis, unde va face pereche cu Tecău: „În Cupa Davis, la dublu, deja avem şanse bune, mai ales că am jucat bine cu Horia în ultimul meci, dar şi la turneele ATP. Avem o şansă bună. Vom mai discuta cu Andrei Pavel, jucătorii între noi şi vom vedea ce avem de făcut”. Tenismenul clasat pe locul 37 în clasamentul ATP a explicat şi culisele scandalului de la Wimbledon, când a avut un conflict cu mai mulţi spectatori: „Cei care au avut o problemă cu mine erau englezi. Din setul doi, acei oameni s-au tot legat de mine. Nu pot să relatez exact ce spuneau, dar a fost urât. Chiar îşi băteau joc de mine şi o făceau să audă toată tribuna şi arbitrul, în momente importante şi în pauze, când încercam să mă adun şi să mă concentrez”, a declarat Hănescu.

CUPA DAVIS, LA BUCUREŞTI. Preşedintele Federaţiei Române de Tenis, Ruxandra Dragomir, a anunţat, vineri, că partida din cadrul barajului pentru Grupa Mondială a Cupei Davis, dintre România şi Ecuador, programată în perioada 17-19 septembrie, se va disputa, cel mai probabil, la “Zone Arena” din Bucureşti. Principalul motiv pentru care s-a renunţat la organizarea meciului la Arenele BNR este că s-ar fi suprapus cu programul de calificări al turneului masculin BCR Open România.