Horia Tecău mulţumeşte fanilor români de la Indian Wells şi Miami

Tenismanul Horia Tecău a postat un mesaj pe Facebook, în care mulţumește românilor stabiliţi în California şi Florida pentru modul în care i-au susţinut pe sportivii din România care au evoluat la turneele de la Indian Wells şi Miami. "După acest circuit american, am un mesaj special pentru românii stabiliţi în California, Florida şi nu numai. Prin prezenţa voastră, ne-aţi făcut să ne simţim ca şi cum am juca acasă. Pe orice arenă de la Indian Wells şi Miami, unde era prezent unul dintre noi, aţi dominat! Thank you! Love you and see you next year!", a scris Tecău pe Facebook. La turneele de la Indian Wells şi Miami au participat mai mulţi sportivi români: Simona Halep (care a câştigat la Indian Wells şi a ajuns până în semifinale la Miami), Monica Niculescu, Irina-Camelia Begu, Alexandra Dulgheru, Elena Bogdan, Horia Tecău şi Florin Mergea.