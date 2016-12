Horia Tecău, optimist înainte de US Open

După un sezon perfect pe zgură, care i-a adus trei titluri în proba de dublu, dar şi o performanţă răsunătoare pe iarbă, la Wimbledon, unde a jucat finala, Horia Tecău s-a obişnuit mai greu cu suprafaţa dură de la turneele americane. Alături de suedezul Robert Lindtedt, tenismanul în vârstă de 25 de ani nu a bifat decât două victorii în cele patru întreceri la care a luat startul, semn că mutarea peste Ocean nu a fost de bun augur. „Ne-am acomodat mai greu, probabil că şi din cauza oboselii. Am jucat mult în ultima perioadă şi acest lucru se simte în forma fizică. Au apărut şi câteva mici accidentări, care ne-au afectat evoluţia, am avut şi ghinion, întrucât am jucat cu echipe puternice încă din primele tururi şi ne-a lipsit puţin de fiecare dată, dar acum suntem bine, vrem să recuperăm la New Haven şi la US Open”, a explicat Tecău. În ciuda parcursului mai puţin strălucit, constănţeanul se află pe locul 22 în clasamentul ATP la dublu şi ocupă poziţia a 9-a în ierarhia celor mai bune echipe de dublu din acest an, împreună cu Lindstedt. În aceste condiţii, cei doi păstrează şanse mari de a se califica la Mastersul de la Londra, unde participă cele mai bune opt cupluri din lume. „La US Open este bine, pentru că o să fim capi de serie şi nu vom juca încă din primul tur împotriva unui dublu dintre primele 16 din clasamentul ATP. Până atunci, îmi doresc să jucăm câteva meciuri bune la New Haven şi să căpătăm încrederea de care avem nevoie pentru US Open. Trebuie să valorificăm faptul că suntem capi de serie şi să ajungem măcar în optimi, deci să cîştigăm cel puţin două meciuri”, a spus Tecău. În primul tur al turneului de la New Haven, Tecău şi Lindstedt, favoriţi nr. 6, vor întâlni dublul format din Lukasz Kubot (Polonia) şi Oliver Marach (Franţa).