Horia Tecău, primit ca un rege la Constanţa

Constănţenii l-au primit ca pe un rege pe Horia Tecău, primul român câştigător al unui trofeu de Grand Slam după o pauză de 34 de ani. Înfruntând nămeţii de zăpadă, proaspătul învingător al probei de dublu mixt de la Australian Open, alături de Bethanie Mattek-Sands, a venit, ieri, acasă, în mijlocul familiei, prietenilor, reprezentanţilor cluburilor care l-au crescut şi consacrat, foştilor antrenori şi profesori, viitorilor tenismeni, dar şi al constănţenilor care au vrut să-l felicite.

CETĂŢEAN DE ONOARE AL JUDEŢULUI La prânz, în cadrul şedinţei Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), tenismenul de 27 de ani a primit titlul de cetăţean de onoare al judeţului. La ceremonie, Horia a fost reprezentat de tatăl său, Romeo Tecău. “Suntem foarte mândri de reuşita lui Horia şi de distincţia primită de la constănţeni. Mulţumim pentru susţinere”, a declarat Romeo Tecău. “Titlul de cetăţean de onoare al judeţului nu înseamnă decât o diplomă şi o plachetă. Nu am dorit să facem din acest lucru o afacere pentru că CJC nu are terenuri pe care să le dea. Am dorit doar să onorăm aceşti oameni care fac cinste judeţului Constanţa”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu.

ÎN MIJLOCUL CELOR DRAGI După-amiază, aproape 200 de persoane au venit în sala de la Baza Sportivă Tenis Club Idu din staţiunea Mamaia, unde gazdele, împreună cu DJST Constanţa, au pregătit o spectaculoasă ceremonie de premiere. Întâmpinat cu un filmuleţ-surpriză, montat de colegii de la Neptun TV, cu sprijinul Telegraf, Horia a trăit la cote maxime întregul eveniment, primind cu emoţie trofeele oferite în semn de mulţumire. Seria premierilor a fost deschisă de gazde, reprezentate de Cornel Idu, preşedinte de onoare al CS Tenis Club Idu, şi Alina Idu, managerul clubului de pe litoral, care i-au oferit un trofeu drept recunoştinţă pentru rezultatele obţinute.

A urmat un moment special, decernarea diplomei de cetăţean de onoare al judeţului Constanţa, oficiată de reprezentantul CJC, Petrică Munteanu. „Este o mare bucurie. După Jocurile Olimpice de la Atena m-am lăudat în faţa tuturor delegaţiilor străine şi româneşti care au venit la Constanţa că noi, ca oraş, am cucerit mai multe medalii decât unele ţări prezente acolo. În şedinţa CJC i-am acordat titlul de cetăţean de onoare al judeţului, dar, pentru că Horia nu a putut veni, a fost reprezentat de tatăl său. Acum, diploma a ajuns la deţinătorul de drept”, a spus Munteanu. Campionul a avut parte şi de un cadou din partea unui alt “Rege”, Gheorghe Hagi, care i-a trimis prin intermediul directorului Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”, Paul Peniu, şi al grupei de juniori republicani prezenţi la ceremonie, un tricou cu nr. 10 şi cu numele fostului mare jucător.

Finalul festivităţii a aparţinut Premiului de Excelenţă pentru promovarea imaginii sportului constănţean în lume, câştigat la Gala Sportului Constănţean, premierea fiind efectuată de directorul DJST, Elena Frîncu. „Este o bucurie că am organizat o asemenea întâlnire de suflet şi că am putut să-i aducem împreună pe toţi cei care au fost alături de Horia de-a lungul carierei, dar şi a copilăriei sale”, a declarat Frîncu. Pe acordurile tradiţionalului “We are the champions”, Horia a avut parte şi de o surpriză dulce: două torturi, în formă de rachete, aşa cum îi stă bine unui campion la dublu.

EMOŢIONAT ŞI MÂNDRU Vizibil emoţionat, Horia le-a mulţumit tuturor pentru primirea făcută şi a promis că va aduce şi alte trofee acasă, la Constanţa. “Sunt foarte emoţionat şi impresionat de această primire. Nu mă aşteptam să fie prezente atâtea persoane care şi-au pus amprenta asupra carierei mele de jucător şi a educaţiei mele. Sunt onorat şi voi purta titlul de cetăţean de onoare al judeţului Constanţa, ştiu că este o mare responsabilitate şi voi încerca să fiu un ambasador pe plan intern şi internaţional şi să aduc numele Constanţei şi al României pe arenele centrale din toată lumea”, a mărturisit Horia. Finalul evenimentului a aparţinut autografelor şi fotografiilor, spre deliciul copiilor, care visează să-i calce pe urme. „Uite-l pe Horia. Ce aproape sunt de el!”, a exclamat unul dintre copii, cu zâmbetul pe buze.