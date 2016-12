Horia Tecău s-a reîntâlnit cu foştii profesori

Ceremonia de premiere a campionului de la Australian Open, Horia Tecău, organizată luni, la sala din cadrul Bazei Sportive Tenis Club Idu Mamaia a avut câteva momente surpriză pentru tenismanul constănţean. Astfel, câştigătorul probei de dublu mixt de la Melbourne a avut ocazia de a se întâlni după câţiva ani cu profesorii care i-au îndrumat paşii în viaţă: prima sa învăţătoare, Ioana Vasile şi primul său antrenor, Ioan Macoveciuc. Nu putea lipsi Andrei Szemerjai, directorul LPS “Nicolae Rotaru”, locul unde Horia a pus pentru prima oară mâna pe rachetă. Szemerjai a venit însoţit de câteva zeci de micuţi tenismeni şi de antrenorii lor.

„Horică a început tenisul la vârsta copiilor prezenţi la premiere şi care îl sorb din priviri. Avem o sămânţă bună, care rodeşte an de an, pentru că s-a pregătit pe terenurile unde au crescut Andrei Pavel şi George Cosac şi unde i-a călcat pe urme Simona Halep, cu toţii făcând cinste Constanţei şi României. Horia este un ambasador cu care ne mândrim şi a demonstrat încă o dată că sportul ne face cea mai bună reclamă în întreaga lume. La dublu face pereche cu un suedez şi sunt convins că toată Suedia îl ştie pe Horia, iar la dublu mixt a câştigat alături de o americancă (n.r. - Bethanie Mattek-Sands) şi am văzut că toţi americanii vorbesc despre performanţa lor. Îl felicit, îi felicit şi familia, care i-a fost mereu alături şi l-a susţinut, şi îl aştept cu noi succese”, a spus Szemerjai.

La festivitate a fost prezent şi Mirela Damian, prodecanul Facultăţii de Educaţie Fizică a Universităţii Ovidius, unde tenismanul a fost student şi va susţine în vară examenul de dizertaţie. Damian i-a oferit o medalie de onoare lui Horia Tecău din partea facultăţii. „Horia este un sportiv de mare valoare, care ne-a încântat pe terenurile de tenis, dar şi în sălile de curs şi la examene, când ne-a dovedit că ştie ce înseamnă munca, abnegaţia, voinţa şi dârzenia. Este masterandul nostru. Anul acesta va susţine dizertaţia şi îi urăm mult succes. Ne mândrim cu el şi este simbolul facultăţii noastre, alături de Cătălina Ponor, Răzvan Florea şi alţi mari campioni”, a spus Damian.

Alături de Horia au fost şi mama sa, Dorinela, căreia campionul i-a oferit un buchet de flori, tatăl său, Romeo şi fratele său, Andrei, dar şi simpli constănţeni care au dorit să-l felicite. „Cea mai mare bucurie este prezenţa oamenilor simpli, iubitori ai sportului, care au venit să-l felicite pe campionul nostru, constănţeanul nostru, şi a copiilor, bucuroşi să vadă în carne şi oase un campion de Grand Slam. Mă bucur că mi-am dat mâna cu un fost handbalist, Cornel Idu, ca să onorăm sosirea acasă a unui mare campion. Sper ca nu peste mult timp să mai organizăm o astfel de întâlnire şi să sărbătorim împreună prima medalie olimpică pentru tenisul românesc, adusă de Horia de la Londra”, a declarat Elena Frîncu, directorul DJST Constanţa. Sosit acasă pentru o singură zi, Horia a fost nevoit să-şi prelungească vacanţa, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, care au determinat blocarea drumurilor către Bucureşti. Campionul a făcut ieri un uşor antrenament în sala de forţă, iar astăzi speră să poată pleca spre capitală, unde va continua pregătirea. Sâmbătă, Horia Tecău va pleca spre Olanda, unde va lua startul la turneul de la Rotterdam, alături de suedezul Robert Lindstedt.