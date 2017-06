Horia Tecău și lecția de generozitate

Lansată în luna decembrie la București, cartea scrisă de tenismanul constănțean Horia Tecău a fost în prim-plan și la Constanța, „Viața în ritm de TENIS!” fiind o carte de suflet, în care campionul de la Wimbledon și medaliatul olimpic de la Rio își povestește etapele care au contribuit la o carieră de excepție. Horia Tecău a fost emoționat și extrem de bucuros la lansarea cărții, care a avut loc marți seară, mai ales că alături de el s-au aflat oameni care l-au susținut în drumul său în viață și în activitatea sportivă: „Constanța este acasă pentru mine. Este locul în care am crescut, este locul de unde au început aceste povești despre care vorbesc în această carte. Era absolut normal pentru mine să fac o lansare a cărții și acasă. Am scris această carte cu mare drag. A fost un proces prin care m-am deschis și am pătruns în niște amintiri din copilăria mea, unele cu multe provocări, altele sensibile, dar care m-au învățat câte ceva și am dorit să împărtășesc aceste lucruri cu copiii care trec prin aceeași situație acum, iar pentru părinții care trec prin aceeași situație cu copiii lor să le fie un ajutor. Pot citi cum am început activitatea sportivă, cum am împăcat școala și sportul, cum a fost relația cu părinții mei, cum am plecat în America de unul singur și a trebuit să devin independent”.

LECȚII DE VIAȚĂ

„Sunt multe lecții care m-au învățat și pe care le prețuiesc și mi-am dorit să le împărtășesc. Le aveam scrise în agende, pentru că am avut acest exercițiu al scrisului de mic. Le aveam scrise în caiete care stăteau pe niște rafturi în casă și am avut marele noroc să vină Editura Curtea Veche la mine și să-mi propună o colaborare în această direcție și s-a potrivit perfect. M-am gândit imediat că materialul deja îl am și doar a trebuit să punem totul la punct pentru ca să iasă acest produs minunat, care îmi este foarte drag”, a spus Horia Tecău cu prilejul lansării cărții. Desemnat ambasador UNICEF în România, Horia Tecău se gândește tot timpul la copii, iar în urmă cu trei ani a descoperit un lucru extrem de important: „Este un dar pe care îl ofer copiilor și părinților. Am învățat o lecție foarte importantă, prin care am reușit să-mi îndeplinesc cele mai mari vise din cariera mea profesională și nu numai. Această lecție a fost cea de a fi generos, generozitatea. Ca să poți să oferi ceva, trebuie să ai de unde să oferi. Dăruind, mi-am dat seama că trebuie să lucrez, să fiu eu un profesor bun și acest lucru m-a motivat să cresc ca persoană”.

Pentru Horia Tecău urmează un an 2017 cu turnee importante, la care, împreună cu Jean Julien Rojer, speră să obțină cele mai bune rezultate, dar este conștient că tot timpul mai are câte ceva de învățat pentru a-și îmbunătăți jocul, atitudinea fiind aceea de a câștiga.

FELICITĂRI PENTRU SIMONA HALEP ȘI GICĂ HAGI

Tecău le-a felicitat și pe tenismenele tricolore pentru succesul din confruntarea cu Marea Britanie, cu un plus pentru constănțeanca Simona Halep, care a trecut peste emoțiile unui meci jucat acasă. „O mare victorie a fetelor și mă bucur că Simona a jucat bine și a câștigat acasă. Nu este ușor să joci acasă, am jucat și eu în 2015 și nu am reușit să-mi gestionez emoțiile foarte bine. Îmi pare foarte rău de scandalul la care s-a ajuns, dar Ilie Năstase a fost toată viața lui plin de surprize. S-a creat un scandal mult mai mare decât a fost și din cauza presei din Anglia”, a spus Horia Tecău, care îi urează mult succes și lui Gheorghe Hagi în lupta pentru câștigarea titlului cu Viitorul: „O mare admirație pentru ceea ce a realizat domnul Hagi, cu eforturi personale și o dăruire totală a dânsului. După mulți ani de sacrificii și cu multe, multe provocări, și eu știu doar o parte dintre ele, mă bucur că a ajuns la această performanță și se află în poziția de a câștiga și îi urez succes. Mă bucur pentru faptul ca o echipă de acasă, de la Constanța, să fie acolo, în frunte”.

