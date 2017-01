Horoscop. Cum va fi anul 2016 pentru fiecare zodie

Horoscopul anului 2016 aduce schimbări majore pentru fiecare zodie. Potrivit eAstrolog.ro, Taurii vor sta foarte bine la capitolul dragoste, Leii vor avea noroc de bani, iar Scorpionul se bucură de afinităţi speciale în casa intelectului.

BERBEC - DRAGOSTE Nativii acestei zodii continuă să resimtă impulsul novator care îi îndeamnă să facă schimbări, să aducă ceva proaspăt şi inedit în viaţa lor, să se reinventeze. Toate acestea fiindcă Uranus este, în continuare, în Berbec. Nu sunt favorizate schimbările spontane, cu efect imediat, ci doar cele care au în spate o analiză prealabilă, o strategie cu bătaie pe termen lung. Din punct de vedere sentimental, ianuarie, februarie şi prima decadă din martie par să pună relaţiile Berbecului în legătură cu dezvoltarea personală, cariera şi vizibilitatea publică. În septembrie, Jupiter intră, plin de frumoase promisiuni, în casa cuplului Berbecului, unde va rămâne pentru mai bine de un an de zile. Cei care sunt singuri vor reuşi să-şi găsească partenerul ideal abia la finalul anului.

CARIERĂ Cu Saturn în tranzit prin casa a noua a Berbecului, 2016 şi 2017 sunt ani de reorganizare a scărilor de valori, de aprofundare a teoriilor şi conceptelor, ani importanţi pentru edificarea sau desăvârşirea propriei filosofii de viaţă. Totuşi, indiferent cât de profund şi serios ar privi lucrurile, este recomandat să se ferească de dogme, idei fixe şi abordări rigide. 2016 este pentru Berbeci un an excelent în ceea ce priveşte studiul, perfecţionarea profesională şi pregătirea terenului pentru ascensiunea în carieră. Acest an poate să aducă Berbecilor destule satisfacţii în muncă: oferte de lucru interesante, recompense pe măsura eforturilor, evidenţiere crescută, aprecieri etc.

TAUR - DRAGOSTE În general, relaţiile Taurilor nu trec prin cea mai fericită perioadă, iar asta indiferent că este vorba de cuplu, asocieri, colaborări sau amiciţii. Există posibilitatea să se reactiveze probleme mai vechi, să afli lucruri care te supără sau te dezamăgesc, să comiţi erori de apreciere, să traversezi situaţii neclare, greu de definit.În plan sentimental, Jupiter, Marele Benefic, se află în casa iubirii Taurului încă din august 2015 şi va rămâne acolo până în septembrie 2016. Sănătatea Taurilor se încadrează în limite normale în 2016, ba chiar se întrevede un surplus de energie.

CARIERĂ Viaţa profesională a Taurilor poate fi pe alocuri frustrantă, nesigură sau dificilă până în septembrie 2016, dar găseşte calea spre înflorire în ultimele luni ale anului. Cu toate că există şi momente în care Taurii pot avea intuiţii remarcabile sau idei ingenioase din care pot face bani buni, finanţele pot fi o sursă de nelinişte, griji sau insatisfacţii în primele trei trimestre din 2016, mai ales în cazul în care complicaţiile sunt legate de un parteneriat.

Aflat pe termen lung în casa voiajelor şi a gândirii abstracte a Taurului, Pluto primeşte o mână de ajutor de la Jupiter în primele 8 luni ale anului 2016. Trigonul format între Pluto şi Jupiter îţi ascute simţul de explorator şi te cheamă să călătoreşti către destinaţii îndepărtate, încărcate de semnificaţii şi mister. Te mai îndeamnă să sapi adânc în grădina cunoaşterii superioare, acolo unde rodesc studiul, cultura şi spiritualitatea.

GEMENI - DRAGOSTE Pentru nativii acestei zodii, 2016 este un an important pentru casă şi familie. Îşi pot cumpăra, construi, extinde sau moderniza un spaţiu de locuit, se pot muta într-o locuinţă mai mare sau măcar îşi pot cumpăra unele bunuri de folosinţă îndelungată care sporesc estetica, confortul sau valoarea domiciliului. În plan sentimental, 2016 nu este chiar cel mai exuberant an pentru Gemeni. Primele nouă luni din 2016 s-ar putea dovedi problematice şi pentru relaţiile de cuplu, prietenie, asocieri şi colaborări. Situat în casa parteneriatelor Gemenilor, Saturn te face să ai exigenţe mai mari vizavi de ceilalţi sau, invers, să te loveşti de lipsă de cooperare, bunăvoinţă şi flexibilitate din partea acestora. Ai nevoie de multă răbdare şi diplomaţie pentru a evita ciocnirile şi chiar rupturile, mai ales în perioada martie - mai şi în luna august 2016, când în casa parteneriatelor Gemenilor se va afla şi temperamentalul, dar conflictualul Marte.

CARIERĂ - Cariera Gemenilor decurge şi ea destul de dificil până în toamnă. Climatul relaţional şi profesional se îmbunătăţeşte considerabil începând din septembrie 2016. Anul 2016 este însă interesant sub aspectul activităţilor colective, organizaţionale sau care reunesc laolaltă mai mulţi oameni care au obiective comune.

RAC - DRAGOSTE 2016 vine cu o mulţime de noutăţi pentru Rac, care reuşeste să se apropie din nou de familie şi care îşi poate găsi, în final, o persoana pe care să se bazeze. Cele mai romantice luni pentru Raci sunt iunie, iulie şi noiembrie.Tensiunile tind să se concentreze mai ales în primăvară, în august şi octombrie.În 2016 poţi cunoaşte oameni cu care vei lega ulterior strânse relaţii parteneriale (prietenie, colaborare, asociere, cuplu) sau care vor avea efecte benefice asupra familiei ori a proprietăţilor.

CARIERĂ Până în septembrie 2016, Jupiter facilitează Racilor accesul la informaţie şi îi ajută să asimileze uşor ideile noi. Este o perioadă în care Racii ar face bine să citească, să scrie, să se aboneze la ziare şi reviste, să facă şcoala de şoferi, să înveţe o limbă străină, să facă un curs care îi atrage sau o călătorie de studii. Tot datorită lui Jupiter, Racii devin mai dezinvolţi, stabilesc mai uşor contacte, li îmbunătăţeşte stilul de comunicare sau de negociere. Casa relaţiilor Racului este marcată în continuare de Pluto, care-şi exercită influenţa în cea mai mare parte a timpului la nivel subtil. Începând din septembrie 2016, realizările principale vizează căminul, familia şi proprietăţile imobiliare. Este posibil să investeşti, să renovezi sau să te muţi într-un loc mai plăcut, mai mare, mai valoros. Pe tot parcursul anului 2016, Saturn te atacă în zona responsabilităţilor: muncă multă, obositoare, insuficient remunerată, împletită cu tot felul de obligaţii casnice, familiale sau de altă natură. Pe de altă parte, Saturn face un aspect armonios cu Uranus, situat în casa carierei Racului, facilitând producerea unor schimbări înţelepte şi bine coordonate în domeniul profesional.

LEU - DRAGOSTE 2016 poate fi un an bun în plan personal, fiindcă te ajută să experimentezi şi să te bucuri de sarea şi piperul vieţii, fără să-ţi pierzi busola. Până în toamnă, căminul/locuinţa şi copiii sunt subiecte care te preocupă mult şi care îţi pot pune unele probleme. Cu Saturn în casa dragostei şi a sexualităţii Leului, elanul amoros se mai domoleşte, iar pornirile instinctuale nu mai nu mai sunt chiar atât nebuneşti ca altădată. Nu mai ai manifestări excesiv de pasionale şi parcă nici aceeaşi poftă de aventuri.

CARIERĂ - În 2016, zodia Leului este excelent susţinută de Saturn şi Uranus, două planete lente, posesoare ale unor forţe considerabile. Trigonul pe care îl formează Uranus cu zodia Leului îţi aduce energie, dragoste de nou, idei originale, concepţii reformatoare. Influenţa lui Uranus s-a resimţit şi în ultimii anii, dar într-un mod oarecum dezordonat, discontinuu, în salturi. Trigonul pe care îl formează Saturn cu zodia Leului funcţionează ca o ancoră, ca un sistem de referinţă stabil şi bine structurat. Le aduce Leilor seriozitate, judecată profundă, răbdare şi tenacitate, atribute de mare preţ pentru întreprinderea unor acţiuni temeinice, pe termen lung. Anul 2016 poate fi, aşadar, bun pentru carieră, mai ales dacă îţi deschizi mintea, îţi foloseşti creativitatea şi-ţi speculezi şansele în mod strategic şi înţelept. Marele trigon de Foc ce se formează între Soarele tău din Leu, Saturn din Săgetător şi Uranus din Berbec este o configuraţie care facilitează progresul, dezvoltarea, evoluţia constantă şi susţinută. Favorizează înnoirea, dar păstrează şi promovează acumulările pozitive anterioare, construieşte noul pe ceea ce este vechi, dar valoros. Aflat în una dintre cele două case financiare ale Leului, Jupiter (Marele Benefic) îţi poate aduce în primele nouă luni din 2016 oportunităţi de câştig interesante, tentante. Totuşi, oricât de surâzătoare ţi-ar părea perspectiva, este recomandat să acţioneazi prudent, socotit şi fără grabă. Până în toamna 2016 este bine să priveşti cu circumspecţie ofertele care promit câştiguri facile, fără efort, fiindcă poţi avea pierderi notabile.

FECIOARĂ - DRAGOSTE Până în septembrie 2016, prezenţa lui Jupiter în Fecioară îţi face viaţa mai plină, mai optimistă, mai prosperă. Magnetismul personal creşte, iar ceilalţi te privesc tot mai mult ca pe un personaj unic, special şi fascinant. Datorită prezenţei lui Jupiter în zodia Fecioarei, primele trei trimestre ale lui 2016 au o însemnată miză relaţională. Ai energie şi autoritate, te concentrezi mai bine asupra obiectivelor. Urmăreşti avansarea, onorurile şi câştigurile financiare, dar te atrag deopotrivă călătoriile, explorarea, aventura. Străinătatea şi străinii îţi sunt favorabili. Orizontul cultural şi intelectual se lărgeşte. Starea de spirit a Fecioarelor este excelentă în primele nouă luni din 2016. Ai multă încredere în forţele proprii, priveşti lucrurile cu mai multă relaxare, ai simţul umorului, îţi place să te amuzi şi să-i faci şi pe ceilalţi să râdă.

Cu Saturn în casa a patra a Fecioarei, căminul, familia sau proprietăţile te solicită cel mai mult. În varianta negativă (care se poate manifesta mai ales până în toamna 2016), aceste domenii îţi consumă timp, resurse şi pot fi un motiv de îngrijorare sau întristare: un părinte bolnav, o casă a cărei construcţie sau renovare merge greu, un partaj de durată, complicaţii pentru intrarea în proprietatea unui teren etc. În varianta pozitivă, poate pui piatra de temelie pentru o casă, îţi cumperi un apartament, consolidezi, renovezi, redecorezi, îţi iei mobilă sau aparatură casnică de folosinţă îndelungată etc. (valabil tot anul, dar mai probabil în ultimul trimestru).

CARIERĂ În septembrie 2016, Jupiter intră în casa banilor Fecioarei, unde va rămâne pentru un an de zile. Capacitatea de a-ţi gestiona şi spori resursele materiale este în creştere. Te tentează să încerci lucruri mai îndrăzneţe, cum ar fi investiţiile, cumpărarea de acţiuni (bineînţeles, cu condiţia să studiezi piaţa şi să ai consilieri de nădejde!) sau adoptarea unor metode inovative ori a unor tehnologii moderne, care să-ţi eficientizeze munca şi să-ţi aducă bani mai mulţi.

BALANŢĂ - DRAGOSTE 2016 este un an mixt, care îţi dă bătăi de cap, dar îţi poate aduce şi mari împliniri. Pe tot parcursul lui 2016, Saturn se află în casa a treia a Balanţei, care are de-a face cu mintea şi comunicarea. Interesele intelectuale sunt acum mai profunde, mai serioase, iar judecata - mai înţeleaptă. În 2016 ai putere de concentrare şi ai face bine să o foloseşti.

Din punct de vedere sentimental, şi în 2016 trăieşti cu Uranus în casa cuplului Balanţei. Tendinţa de bază este de consolidare, dar pe baze noi. Se produc anumite schimbări care avantajează pe termen lung viaţa de cuplu a Balanţelor, dar pentru asta este posibil ca iniţial să trebuiască să traversezi o perioadă mai turbulentă, eventual să iei nişte decizii pe care, cel mai probabil, le-ai tot amânat.

CARIERĂ Şi viaţa profesională ar putea trece printr-o perioadă oarecum fluctuantă în prima parte a lui 2016, când se pare că te afli în căutare de soluţii menite să o facă mai rentabilă şi, totodată, mai plăcută.Situaţia generală se îmbunătăţeşte vizibil începând din septembrie 2016, când Jupiter intră în Balanţă (pe data de 9). Jupiter îţi redă siguranţa şi încrederea, îţi insuflă energie şi vitalitate şi îţi aduce realizări în mai toate domeniile de viaţă. În ceea ce priveşte sănătatea Balanţelor, este un sector care cere monitorizare continuă până în septembrie 2016. Asta din cauză că Jupiter, stăpânul casei bolilor Balanţei, formează o opoziţie cu Neptun, aflat în casa bolilor, opoziţie care este susceptibilă să-ţi creeze neplăceri. Aşadar, până în septembrie 2016 este recomandat să eviţi excesele, să încerci să adopţi un stil de viaţă cât mai ordonat şi să îţi faci controalele medicale necesare, ori de câte ori este nevoie. În caz de complicaţii, este bine să ceri şi o a doua părere.

SCORPION - DRAGOSTE Din cauza faptului că ciclul retrogradării lui Marte prinde şi zodia Scorpionului, este posibil să ai parte de o perioadă ceva mai agitată până în toamna 2016, cu destul de mult stres sau evenimente care te ţin în priză. Din punct de vedere sentimental, cu Neptun în casa iubirii Scorpionului, te afli într-o perioadă a vieţii în care pot surveni poveşti de dragoste pline de farmec şi vrajă, dar complicate, nerecomandate, imposibile sau dezamăgitoare. Această predispoziţie persistă în stare latentă mai mulţi ani şi se manifestă doar când este stimulată de alte tranzite planetare importante.

CARIERĂ Pluto, o planetă cu care Scorpionul are afinităţi speciale, se află din 2009 în casa intelectului şi a comunicării Scorpionului, unde va rămâne până în 2024. Este un timp îndelungat, aşa că ar fi bine să profiţi de avantajele acestei poziţii - putere de convingere, forţă mentală, spirit de analiză, talent pentru cercetare şi investigaţie, interes pentru psihologie şi pentru diverse subiecte profunde, subtile sau chiar misterioase - şi să te aperi de influenţa ei neplăcută: spirit critic excesiv, gânduri negative, anxietate sau fobii, tensiune nervoasă, tendinţa de a-i manipula pe ceilalţi. Cel mai avantajos ar fi să te orientezi către studiul unor subiecte care te pasionează, să înveţi să discuţi sincer şi onest cu cineva apropiat despre ceea ce te frământă, să încerci să-ţi însușeşti câteva tehnici de relaxare mentală sau să întreprinzi ceva pentru dezvoltarea ta personală. Anul 2016 este în mod particular potrivit pentru a-ţi găsi un prieten sau un grup care să te ajute în aceste direcţii.

Tranzitul lui Marte în Scorpion se poate repercuta şi la nivelul sănătăţii Scorpionilor: boli acute, infecţii, inflamaţii, răniri, arsuri ş.a. Ai grijă mai ales în ianuarie - februarie şi iunie - iulie 2016.

SĂGETĂTOR - DRAGOSTE Cu Saturn în Săgetător, 2016 nu este un an prea uşor. Dar, fiindcă aparţii unei zodii puternice, optimiste şi norocoase, cu siguranţă te vei descurca onorabil. Vei resimţi însă un oarecare disconfort, fiindcă firea independentă şi dornică de libertate a Săgetătorului nu prea tolerează să-i fie restricţionate gradele de autonomie, iar Saturn aduce de obicei obligaţii, îngrădiri, întârzieri sau obstacole. Totuşi, trebuie să înţelegi că Saturn are un rol educativ şi vrea să te înveţe ce înseamnă profunzimea, rigoarea, răbdarea, disciplina şi organizarea. Din punct de vedere sentimental, Săgetătorul caută în continuare pasiunea, dar doreşte, în acelaşi timp, garanţii în privinţa siguranţei şi a duratei relaţiei. În 2016 te atrag personajele independente, pline de viaţă, originale şi chiar excentrice, dar care, dincolo de aparenţa lor exotică, trebuie să conţină mai multă substanţă, profunzime şi responsabilitate.

CARIERĂ - Ca să ai succes, în 2016 este bine să te concentrezi pe obiective puţine şi importante, cărora ştii sigur că le poţi face faţă. Proiectele noi, pe care vrei să le derulezi în viteză, pot să meargă greu sau să te solicite excesiv. Cel mai avantajos ar fi să te implici cu bună ştiinţă într-un proiect de durată, de la care să nu aştepţi rezultate imediate. Dacă vei lucra la el cu consecvenţă şi spirit de răspundere, peste un timp îţi va oferi mari satisfacţii. Cu Jupiter, Marele Benefic, în casa carierei Săgetătorului, până în septembrie 2016 ai aspiraţii înalte şi planuri de anvergură. Statutul şi prestigiul se îmbunătăţesc, apar noi deschideri şi şanse mari de succes. Încearcă să fii raţional(ă), să nu-ţi supraestimezi şansele şi nu înceta să te străduieşti! Jupiter îţi dă, dar nu-ţi bagă-n sac. Acelaşi Saturn poate încerca să-ţi altereze buna dispoziţie şi sănătatea. Caută să te înconjori de oameni care gândesc pozitiv şi îngrijeşte-te atent, fiindcă bolile care debutează acum se pot agrava sau croniciza. Pe de altă parte, Saturn te poate ajuta să scapi de obiceiurile rele, cum este fumatul.

CAPRICORN - DRAGOSTE Până în septembrie 2016, ţi se lărgeşte orizontul, atât fizic, cât şi şi mental. Fizic - prin călătorii şi contacte cu cei de departe, care te avantajează şi-ţi furnizează noi oportunităţi. Mental - printr-o implicare activă în acţiuni de natură culturală, ştiinţifică, universitară, editorială sau spirituală. Este vremea când poţi să simţi nevoia să accezi la o cunoaştere superioară, când te interesezi de subiecte importante, îţi doreşti să ştii mai multe, să te perfecţionezi, să te specializezi, să-ţi difuzezi informaţiile. Din punct de vedere sentimental, 2016 nu promite evoluţii spectaculoase în viaţa de cuplu a Capricornilor. Pot exista excepţii, bineînţeles, în funcţie de particularităţile horoscopului personal.

CARIERĂ În septembrie 2016, Jupiter intră în casa carierei Capricornului, promiţându-ţi un an de succes, ascensiune şi prosperitate materială. Saturn le provoacă multe probleme nativilor acestei zodii, dar face şi un lucru bun: îl ajută pe Uranus să-şi canalizeze şi să-şi sistematizeze forţa înnoitoare, care se va simţi mai ales la nivel de locuinţă şi proprietăţi. Este o perioadă interesantă pentru a-ţi renova casa, pentru a-ţi schimba mobila, a-ţi amenaja grădina, a-ţi moderniza sediul firmei sau biroul. Pitit în umbră, Saturn poate să-ţi coacă ceva neplăcut: o duşmănie ascunsă, o boală, o pierdere, o renunţare, un sacrificiu. S-ar putea să-ţi aducă o pagubă în casă, o supărare în familie, un necaz legat de un prieten. Saturn ţi-ar putea submina sănătatea, tăcut şi progresiv, deci este bine să-l monitorizezi non-stop.

VĂRSĂTOR - DRAGOSTE Dragostea va fi principală preocupare a Vărsătorului în anul 2016, iar relațiile de cuplu vor fi extrem de armonioase. Vei simți că ai o legătură emoţională mai puternică cu partenerul de viaţă între lunile august şi octombrie 2016. Cuplurile stabile se vor gândi la a concepe un copil, iar o decizie în acest sens va fi luată în noiembrie. În 2016 este important să te integrezi într-un grup cu care ai aceleaşi ţeluri sau interese pe termen lung. Poate să fie vorba despre o asociaţie profesională sau de hobby, un club, o formaţie, un partid, o fundaţie etc. Atenţie la blocaje şi tensiuni, mai ales în martie - mai şi august - septembrie 2016, şi caută să nu amesteci activităţile de grup cu interesele financiare, fiindcă amestecul poate fi indigest. În plan sentimental, 2016 este un an destul de viu şi de favorabil Vărsătorilor, dar fără mari surprize sau evenimente majore.

CARIERĂ Banii sunt un subiect de mare interes pentru Vărsători în 2016, fiindcă nodurile lunare îţi energizează axa financiară, Neptun se află pe tot parcursul anului într-una dintre cele două case financiare ale Vărsătorului, iar Jupiter se află în cealaltă casă financiară până în septembrie. Se poate să câştigi mulţi bani, dar trebuie să fii foarte precaut(ă), fiindcă şi pagubele pot fi considerabile. În ce priveşte cariera Vărsătorilor, aceasta se poate să treacă în 2016 printr-un proces de reorganizare sau de resetare a obiectivelor, în urma unui proces mai lung, care se poate întinde de la începutul anului şi până în toamnă. Iar acest proces ar putea fi presărat cu momente stresante ori conflictuale sau poate fi foarte stimulat de concurenţă.

Activitatea intelectuală, comunicarea şi drumurile Vărsătorilor sunt stimulate în continuare de Uranus pe tot parcursul anului 2016. Începând din toamnă, Jupiter îţi va imprima în această direcţie un avânt suplimentar.

PEŞTI - DRAGOSTE Până în septembrie 2016 ai parte de o înflorire a relaţiilor. Cunoşti lume multă, persoane plăcute şi influente, te învârţi în cercuri selecte. Poţi stabili legături plăcute şi profitabile, îţi poţi face noi prieteni sau poţi câştiga noi colaboratori ori noi aliaţi. Şi în plan sentimental oferta este bogată, dar se poate să ai tendinţa de exagera, de a cere sau de a dărui prea mult.

CARIERĂ În septembrie 2016, Jupiter intră în casa a opta a Peştilor. Apar oportunităţi de câştig suplimentar, iar relaţiile cu instituţiile financiare sunt facilitate. Ultimul trimestru din 2016 este favorabil pentru Peşti în ceea ce priveşte investiţiile imobiliare, achiziţionarea unor obiecte de folosinţă îndelungată sau fondarea unei afaceri ce se va dezvolta bine în viitor. Banii se comportă bine când sunt folosiţi pentru scopuri practice, precise. Cu Saturn în casa carierei Peştilor, în 2016 ambiţiile profesionale sunt mari, dar, ca să obţii o situaţie durabilă, trebuie să acţionezi cu multă diplomaţie şi tenacitate. Ţi se cere mult şi tu însuţi/însăţi vrei mai mult de la tine. Sub acest aspect, anul 2016 poate fi dificil, împovărător, dar productiv atât timp cât îţi dai silinţa şi munceşti cu responsabilitate. Neptun se află în continuare în Peşti, cu tendinţele lui romantice şi creativ-artistice, dar şi cu vălurile de ceaţă, deruta, confuzia şi dezordinea care-i sunt specifice. Trebuie să faci un efort conştient şi constant pentru a-ţi organiza cât mai bine activităţile. În 2016 creşte interesul Peştilor pentru mistere. Te atrag ocultismul, istoriile secrete şi acţiunile detectivistice sau vrei să descifrezi enigmele psihicului uman. Poţi accede cu uşurinţă la informaţiile dorite şi chiar la unele la care ajunge doar puţină lume.