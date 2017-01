Horror-ul “Saw IV”, pe primul loc în box office-ul nord-american

Două filme de groază au figurat, la sfîrşitul săptămînii trecute, în fruntea box office-ului american, “Saw IV” şi “30 Days of Night”, seducînd spectatorii avizi de senzaţii tari în zilele care precedă Halloween-ul. A patra parte a seriei “Saw” s-a instalat pe primul loc în box office după ce a obţinut încasări de 32,1 milioane de dolari de vineri pînă duminică. “Saw IV”, în regia lui Darren Lynn Bousman, prezintă continuarea aventurilor lui Jigsaw şi este dominat de răsturnări de situaţie şi enigme macabre.

Filmul de groază “30 Days of Night”, cu Josh Hartnett, despre nişte vampiri care atacă un sat din Alaska îngropat în noaptea polară, a coborît de pe prima pe a treia poziţie în box office-ul nord-american, la sfîrşitul săptămînii trecute, după ce a obţinut încasări de 6,7 milioane de dolari. Între cele două filme de groază s-a strecurat comedia romantică “Dan In Real Life”, cu Juliette Binoche şi Steve Carell, care a obţinut încasări de 12,1 milioane de dolari în primele trei zile de la lansarea pe marile ecrane din America de Nord. Regizat de Peter Hedges, lungmetrajul prezintă povestea unui jurnalist văduv, tată a trei fete, care se îndrăgosteşte de iubita fratelui său. Comedia “The Game Plan”, despre un jucător profesionist de fotbal american cu o viaţă tulbure, care descoperă că are o fiică de 7 ani, s-a situat pe locul al patrulea, cu încasări de 6,3 milioane de dolari. În cele cinci săptămîni de la lansarea pe marile ecrane, producţia Disney a încasat peste 77 de milioane de dolari. Pe locul al cincilea s-a situat “Why Did I Get Married”, o comedie despre căsnicie, cu Janet Jackson, care a obţinut încasări de 5,7 milioane de dolari în cea de-a treia săptămînă de la lansare. Pe locul şase s-a situat “Michael Clayton”, un film în care George Clooney joacă rolul unui bărbat angajat de o firmă de avocatură pentru a rezolva o conspiraţie, ce a obţinut încasări de 5 milioane de dolari. Filmul cu care Ben Affleck a debutat ca regizor, “Gone Baby Gone”, cu Morgan Freeman şi Casey Affleck, povestea răpirii unei fetiţe, s-a situat pe locul şapte, după ce a obţinut încasări de 3,9 milioane de dolari în cea de-a doua săptămînă de la lansarea pe marile ecrane.

Comedia sportivă “The Comebacks”, a cărei acţiune se situează în lumea fotbalului american, este ocupanta locului al optulea (3,5 milioane de dolari) şi este urmată în top de drama “We Own the Night”, în regia lui James Gray, cu Mark Wahlberg şi Joaquin Phoenix, care a avut încasări de 3,4 milioane de dolari. “The Nightmare Before Christmas 3-D”, un film de animaţie al regizorului Tim Burton, remake al lungmetrajului cu acelaşi titlu lansat în 1993, s-a situat pe locul zece, cu încasări de 3,3 milioane de dolari.