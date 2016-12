Hoţ ameninţat cu lama de ras

Un tânăr de 19 ani, din Medgidia, arestat pentru furt calificat, a declarat ieri, în faţa instanţei Tribunalului Constanţa, că a fost constrâns moral să fure de către complicele lui. Raim Memet a spus că, în ziua în care a jefuit un apartament din zona Faleză Nord, complicele său, Şaban Memiş, de 22 ani, din Făurei, avea la el o lamă de ras cu care a tăiat perdeaua de la geam. „Când am văzut lama, mi-a fost frică să nu mă taie şi pe mine şi l-am urmat fără să zic nimic, am furat şi am plecat!”, a afirmat Raim Memet. Procurorul a susţinut că cei doi sunt specializaţi în furturi din locuinţe, ei având numeroase condamnări definitive pentru acest gen de infracţiuni. Memet şi Memiş au cerut să fie judecaţi în libertate, dar instanţa le-a respins solicitarea. Conform poliţiştilor, pe 15 mai, anul acesta, cei doi au intrat într-o locuinţă situată la parterul unui bloc, de unde au furat bijuterii, ceasuri, o cameră foto digitală şi bunuri în valoare totală de 2.000 de lei. Ambii au fost arestaţi a doua zi. (C.C.)