Hoţ de autoturism prins datorită unei fobii

Au furat un autoturism şi au crezut că o să facă afacerea vieţii lor, însă planul le-a fost dat peste cap de poliţişti. Este cazul a doi adolescenţi, din Constanţa, care au fost prinşi de oamenii legii la scurt timp de la comiterea furtului. Anchetatorii spun că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, suspecţii au furat o Dacie Break, din faţa unui bloc de pe strada Sălciilor, din cartierul constănţean Km 4-5. Cei doi au deschis autoturismul cu chei potrivite, s-au urcat la volan şi au pornit la drum. După ce s-au plimbat prin oraş, tinerii au pornit spre Murfatlar, iar apoi spre Siminoc. Pe drum însă, s-au intersectat cu o maşină de poliţie, moment în care au abandonat maşina şi au fugit pe câmp cât i-au ţinut picioarele. Oamenii legii au pornit în urmărirea fugarilor. După câteva sute de metri, poliţiştii au reuşit să îl prindă pe unul dintre suspecţi, pe care l-au identificat ca fiind M.R.A., de 16 ani, din Constanţa. Pentru a scăpa basma curată şi pentru a-i induce în eroare pe anchetatori, tânărul a încercat să facă pe victima. El le-a spus poliţiştilor că ar fi fost sechestrat de trei ţigani care l-au bătut şi agresat, însă oamenii legii şi-au dat seama imediat că acesta minte. După ce au verificat maşina, poliţiştii au stabilit că aceasta fusese furată din Constanţa.

ARESTAŢI Văzând că nu are scăpare, adolescentul a recunoscut că a furat maşina împreună cu un prieten. Când au fugit pe câmp, el s-a oprit pentru că îi este frică de întuneric, a adăugat micul infractor. Poliţiştii din Murfatlar i-au anunţat pe poliţiştii Secţiei 5 Poliţie Constanţa, de pe raza căreia fusese furată Dacia. În scurt timp, a fost prins şi cel de-al doilea suspect, care a fost identificat ca fiind C.D.C., de 17 ani, tot din Constanţa, el fiind şi cel care condusese maşina. Oamenii legii s-au dus la uşa păgubitului, care nu observase că nu mai are autoturism. Suspecţii au fost reţinuţi pe bază de ordonanţă şi, ieri, au fost prezentaţi instanţei de judecată, care a decis arestarea lor pe o perioadă de 19 zile pentru furt calificat. În plus, C.D.C. este acuzat şi de conducere fără permis. Potrivit anchetatorilor, cei doi au antecedente penale, adolescentul de 16 ani fiind prins ultima dată pe 8 aprilie, după ce a furat un transformator electric din scara unui bloc, iar celălalt suspect, de 17 ani, a fost condamnat la doi ani cu suspendare tot pentru furt calificat.