Hoţ de palmieri, arestat

Cornel Crăciun, de 34 ani, din Tuzla, a fost arestat, vineri, pentru 29 de zile sub acuzaţia de furt calificat după ce judecătorii Tribunalului Constanţa au admis recursul procurorilor declarat împotriva deciziei Judecătoriei Constanţa de a-l lăsa pe Crăciun în libertate. Cum decizia este definitivă, bărbatul a fost deja încarcerat în arestul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa. Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 3 spre 4 iunie, Crăciun a furat 24 de palmieri din parcul „Ion Movilă”, din staţiunea Eforie Sud, pe care i-a transportat ulterior, cu o autoutilitară, la domiciliul său. A doua zi, el a găsit un cumpărător în Costineşti, căruia i-a vândut palmierii cu 600 de lei bucata, cu toate că preţul real al unui arbore tropical este între 800 şi 1.000 de lei. Crăciun a făcut tranzacţia, dar nu a apucat să se bucure prea mult de pe urma afacerii, pentru că a fost depistat de poliţişti şi reţinut. Potrivit anchetatorilor, suspectul şi-a recunoscut fapta. În faţa instanţei, el a spus că a furat palmierii pentru că are salariul mic şi avea nevoie de bani. Oamenii legii spun că bărbatul era angajat ca paznic la parcul din Eforie Sud şi în noaptea în care a dat lovitura era de serviciu, aşa că a profitat de ocazie pentru a face un ban în plus.