Hoţ deghizat în... chiriaş

Ingeniozitatea românului pare ieşită din comun şi, în mod clar, nu are limite! De aceasta a dat dovadă un recidivist care a reuşit să înşele mai mulţi proprietari ai unor apartamente din Constanţa, folosindu-şi familia drept recuzită. Nu doar că a făcut rost de bani, ci a obţinut şi un acoperiş deasupra capului. Sub tiparul omului sărac de la ţară, nevoiaş şi modest, a reuşit să obţină mila şi încrederea mai multor persoane, pe care le-a jefuit fără pic de ruşine, lăsând în apartamentele închiriate doar varul de pe pereţi. Protagonistul scurtmetrajului este Ionuţ Muşat, de 37 de ani, din Mereni. Cu un plan bine pus la punct, Muşat se folosea de soţie şi de cei doi copii pentru a câştiga credibilitatea viitorilor păgubiţi. Bărbatul căuta în ziare apartamente sau case de închiriat şi se ducea cu familia să vadă locuinţa. În cazul în care observa că aceasta este utilată şi are ce fura din interior, îşi intra în rol. Ghinionist şi lovit de soartă, el le spunea păgubiţilor că a rămas fără loc de muncă, dar îi asigura că le va plăti chiria din salariul soţiei. Văzând că păgubiţii au fost înduioşaţi de poveste, Muşat lansa următoarea „bombă”. Soţia lui nu a luat încă salariul şi nu-şi permite să dea chiria în avans.

„AM VRUT SĂ FACEM UN BINE” „Păreau foarte săraci, mama i-a văzut mai prost îmbrăcaţi şi i s-a făcut milă de ei. Le-a spus să nu plătească nicio chirie, ci doar utilităţile. Întâmplător, am trecut într-o seară cu maşina şi am văzut poarta larg deschisă, însă am zis că poate a uitat să o încuie. Într-o altă seară, la fel. L-am întrebat şi mi-a spus că a venit obosit de la muncă şi a uitat de poartă. După câteva zile, am găsit casa goală. Furaseră aproape tot, de la calorifere până la cuprul din aparatul de aer condiţionat. Am vrut să facem un bine şi uite ce am păţit”, a declarat fiul unuia dintre păgubiţi, Alexandru Puşcaşu. Potrivit anchetatorilor, din luna octombrie şi până în prezent, cu aceeaşi poveste lacrimogenă, bărbatul a închiriat alte patru apartamente pe care le-a golit cu ajutorul unuia dintre fraţi şi a unui nepot. Au furat calorifere, televizoare, frigidere, centrale termice, aragazuri, maşini de spălat, lemne, butelii, o combină muzicală, uşi, dar şi alte bunuri, prejudiciul total fiind de peste 30.000 de lei. Joi după-amiază, Ionuţ Muşat a fost reţinut în zona Casei de Cultură, din Constanţa şi escortat la poliţie pentru audieri. Pe numele lui, dar şi ale celor trei complici ai săi, a fost întocmit dosar penal pentru comiterea infracţiunii de furt. Ionuţ Muşat a fost prezentat, vineri, procurorilor care le-au cerut judecătorilor arestarea lui.

ANTECEDENTE Anul nu a început prea bine pentru Muşat, el fiind deja la al doilea dosar penal. În cursul săptămânii trecute Muşat a fost protagonistul unui accident rutier, petrecut pe şoseaua Mangaliei, din Constanţa. El a accidentat un pieton care traversa strada prin loc nepermis, însă tupeul lui i-a lăsat mască şi pe poliţişti. Muşat a profitat de faptul că seamănă izbitor de bine cu unul dintre fraţii săi şi, pentru că nu are permis de conducere, a dat datele acestuia, susţinând că nu are actele la el. Când a fost chemat la poliţie să predea permisul, deoarece acumulase un număr mai mare de puncte, bărbatul a dat din colţ în colţ. Poliţiştii de la Rutieră şi-au dat seama că ceva este în neregulă şi i-au chemat pe toţi cei trei fraţi la audieri. Aşa au aflat poliţiştii că Ionuţ Muşat s-a folosit de datele unuia dintre fraţi pentru a scăpa basma curată. Aşa s-a mai ales Muşat cu un dosar penal pentru conducere fără permis şi fals de identitate. Poliţiştii spun că, în 2010, Muşat a fost condamnat şi încarcerat opt luni pentru comiterea aceleiaşi infracţiuni. Potrivit unor surse, după ce a ieşit din închisoare, el ar fi dat atacul şi în Bucureşti. Bărbatul a închiriat o hală susţinând că doreşte să facă o firmă de catering, însă la câteva zile a vândut toate ustensilele şi s-a făcut nevăzut.