Hoţ din buzunare, arestat

Magistraţii Judecătoriei Constanţa au emis mandat de arestare preventivă pe numele lui Aurel David, de 51 de ani, din localitatea constănţeană Medgidia, pentru comiterea infracţiunii de furt calificat. Bărbatul îşi va petrece următoarele 15 zile în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv Constanţa, din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa. Aurel David este acuzat că luni dimineaţă, în jurul orei 10.00, în timp ce se afla pe strada Unirii, i-a furat unui bătrân de 77 de ani banii din buzunar. Cel care l-a prins pe hoţ este un jandarm din cadrul Grupării Mobile “Tomis” care era în timpul liber, însă a văzut întreaga scenă. “În timp ce mergeam la cumpărături am observat un bărbat care i-a furat unui bătrân o sumă de bani din buzunar. L-am somat să se oprească, însă acesta a luat-o la fugă şi am pornit în urmărirea lui. Am reuşit să îl prind, l-am imobilizat, iar apoi am sunat la 112 şi am cerut sprijin”, a declarat plt. Stere Sponte. Septuagenarul le-a declarat anchetatorilor că hoţul l-a oprit pe stradă şi l-a rugat să îi explice drumul până la gară, iar în momentul în care îi arăta pe unde trebuie să o ia, atunci i-a furat banii. Totodată, păgubitul le-a precizat oamenilor legii că el nu a realizat că a rămas fără bani decât după ce jandarmul a început să alerge după hoţ. Pe numele lui Aurel David oamenii legii au întocmit dosar penal pentru comiterea infracţiunii de furt calificat.