Hoţ prins de un jandarm aflat în afara orelor de program

Un constănţean a fost jefuit în amiaza mare, într-o parcare din Constanţa, de un tânăr de 27 ani, din Mangalia, cunoscut cu afecţiuni psihice. Atacul a avut loc ieri, în jurul orei 12.00, în apropierea Grădiniţei nr. 22, din Constanţa. „Mă întorceam de la cumpărături şi, după ce am oprit motorul maşinii, un individ care părea a fi sub influenţa băuturilor alcoolice, dezbrăcat complet de la brâu în jos, s-a apropiat de portiera stângă a autoturismului şi mi-a spus ceva neinteligibil. I-am cerut să mă lase în pace şi a plecat. În timp ce verificam nişte documente, tânărul s-a întors, a deschis portiera din dreapta a maşinii şi mi-a furat borseta care se afla pe scaun şi în care aveam lucruri personale. Apoi a fugit”, a declarat păgubitul. El a pornit în urmărirea suspectului, care a escaladat gardul grădiniţei şi a încercat să se „piardă” printre părinţii aflaţi în curtea instituţiei de învăţământ, în aşteptarea copiilor. „Am strigat „prindeţi hoţul” şi un bărbat, despre care am aflat ulterior că este jandarm la Gruparea Mobilă „Tomis”, mi-a sărit în ajutor, fugind după hoţ”, a adăugat păgubitul. Subofiţerul a reuşit să-l ajungă din urmă pe hoţ în zona Gării Constanţa, unde l-a imobilizat şi a recuperat borseta furată. Jandarmul, aflat în afara orelor de program, şi-a chemat colegii, care l-au reţinut pe suspect. În timpul cercetărilor, militarii au descoperit că tânărul era căutat de poliţiştii din Mangalia întrucât, în urmă cu câteva zile, părinţii îi anunţaseră dispariţia de la domiciliu. Anchetatorii spun că suspectul este bolnav psihic şi obişnuieşte să fugă de acasă. Jandarmii i-au întocmit suspectului actele premergătoare pentru furt, dosarul fiind înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa pentru continuarea cercetărilor.