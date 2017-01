Hoţ prins şi bătut de victimă

Un tînăr în vîrstă de17 ani este cercetat în stare de libertate de poliţiştii constănţeni pentru săvîrşirea infracţiunii de furt calificat, după ce marţi după-amiază a sustras de pe plaja Modern mai multe bunuri aparţinînd unui localnic. George Ştefănel Ali nu a reuşit să dispară cu "prada", pentru că a fost ajuns din urmă de către păgubit, care a reuşit să-l imobizeze. Un echipaj de jandarmi ai Grupării Mobile "Tomis", aflat în zonă, a intervenit imediat, preluînd infractorul şi ducîndu-l la unitate, pentru audieri. " Am ajuns la plajă în jurul orei 15.00 şi m-am plimbat un timp pe mal, ajungînd în zona digului H. La un moment dat, am văzut un om care s-a dezbrăcat şi şi-a lăsat hainele pe o piatră, după care a intrat în apă. Atunci m-am gîndit să le iau, dar mi s-a făcut frică să nu mă vadă, aşa că am mers şi eu să fac o baie. După ce m-am întors din apă, am văzut că bătrînul s-a dus după o piatră pentru a-şi face nevoile, aşa că m-am dus şi am luat de pe dig o pereche de pantaloni scurţi, în care văzusem că el avea mai multe lucruri. Am vrut să plec dar nici nu ştiu cînd m-a ajuns din urmă, m-a pus la pămînt şi mi-a dat mai multe palme" a declarat minorul infractor. Oamenii legii au reuşit în scurt timp să reconstituie firul poveştii, aflînd cum anume păgubitul din acest caz, constănţeanul Ioan Bordeanu, de 60 de ani, a devenit în cîteva clipe din victimă, agresor. Omul a povestit că a ajuns pe plajă în jurul orei 16.00 pentru a face o baie în mare, chiar lîngă digul nordic. Bordeanu avea asupra sa un ceas de mînă, suma de 500.000 de lei şi o carte de alegător, bunuri pe care le-a pus într-unul din buzunarele pantalonului. Bătrînul a observat că în apropiere îşi făcea veacul un adolescent scund, al cărui comportament i s-a părut suspect. Bordeanu s-a prefăcut că merge să îşi facă nevoile dar s-a întors după cîteva secunde, tocmai la timp pentru a-l surprinde şi imobiliza pe făptuitor, nu înainte însă de a-i aplica acestuia cîteva lovituri. Prejudiciul total cauzat prin fapta penală şi estimat la peste un milion şi jumătate de lei, a fost recuperat în totalitate şi predat părţii vătămate. După reţinerea hoţului minor, jandarmii Grupării Mobile au întocmit actele necesare, premergătoare fazei de urmărire penală, infractorul urmînd să fie prezentat procurorilor Parchetului de pe lîngăp Judecătoria Constanţa. George Ştefănel Ali a declarat că îşi regretă fapta, pe care a comis-o întrucît avea mare nevoie de bani. Potrivit autorităţilor, tînărul nu se află la prima faptă de acest gen dar întrucît este minor, a scăpat de fiecare dată de condamnare. Ali nu are în prezent nici o ocupaţie, este orfan de ambii părinţi şi mai are şase fraţi, unul dintre aceştia aflîndu-se în prezent în puşcărie.