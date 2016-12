Hotel pierdut la cămătari

Cămătăria, deşi interzisă încă de legea noastră, continuă să prospere şi să facă ravagii printre persoanele care ajung în situaţii atât de disperate încât să fie nevoite să împrumute bani de pe piaţa „neagră”. Indivizii certaţi cu legea profită de ocazie şi cer dobânzi enorme, adesea obligându-i pe cei aflaţi în dificultate să gireze împrumuturile cu imobilele în care locuiesc. Sute sau poate mii de oameni au ajuns în stradă pentru că nu au putut plăti la timp banii ceruţi de cămătari, sumele ajungând să fie de zeci de ori mai mari decât cele împrumutate. Un astfel de caz este cel al unui constănţean stabilit de 32 de ani în Germania, care a construit un hotel în România şi care a avut încredere într-un cămătar, cu care era prieten de mulţi ani. Rezultatul? Şi-a pierdut toţi banii investiţi! Lazăr Lazăr, de 62 ani, a declarat că, imediat după Revoluţia din 1989, a venit la Constanţa şi a cumpărat un teren în cartierul constănţean Km 5, pe care a construit minihotelul „Lazăr şi Petra”. Afacerea a mers bine timp de 11 ani, iar pe 1 mai 2002, Lazăr a închis hotelul pentru a-l extinde, însă nu l-a mai redeschis niciodată. „În 2001, am luat 60.000 de dolari de la Constantin Ciobotaru şi am încheiat la notar un contract de vânzare-cumpărare a hotelului care avea 11 camere, un restaurant, două apartamente şi un garaj. M-am înţeles cu Ciobotaru să rămân în hotel un an, timp în care să îi restitui banii. I-am achitat un an dobânda la cei 60.000 de dolari şi am reuşit să îi dau înapoi 30.000 de dolari. În 2002 am mai luat de la Ciobotaru 130.000 dolari şi 6.000 de euro, tot în baza contractului încheiat la notar, şi am mai construit 16 camere la hotel, iar o parte am investit-o la SC „Gepetto”, unde am fost acţionar”, a declarat Lazăr.

RESEMNARE Bărbatul a povestit că, în 2003, a fost cu soţia la Ciobotaru acasă şi i-a propus să îi înapoieze 130.000-150.000 de euro, în schimbul cărora să-şi primească înapoi hotelul, tot prin act notarial. „Nu a vrut, ba chiar ne-a propus să ni-l vândă cu 360.000 de euro. Am refuzat oferta. În vara lui 2004, am venit în concediu în România şi ne-am trezit cu Ciobotaru la uşa hotelului, care venise cu executorul judecătoresc să ne evacueze silit. Am atacat decizia în instanţă şi executarea a fost suspendată până la soluţionarea litigiului. În luna mai a acestui an, am pierdut procesul şi am înţeles că trebuie să cedăm hotelul. Nu am ştiut de numeroasele demersuri ale instanţei pentru că eram citaţi la adresa din Km 5, iar noi locuim în Germania. Pentru că am investit o groază de bani, nu am vrut să pierdem chiar tot, aşa că am încercat să ajungem la altă înţelegere cu Ciobotaru. Luni am căzut de acord să ne lase să luăm lucrurile pe care le mai avem în clădire, el să vândă tot, să îşi oprească suma care crede că i se cuvine şi să ne dea nouă restul. A doua zi însă a venit la hotel şi ne-a spus că într-o oră vine cu executorul şi ne dă afară cu tot cu bagaj. Am plecat de bunăvoie şi i-am lăsat surorii mele un rând al cheilor de la hotel, iar celălalt rând de chei i l-am dat lui Ciobotaru să facă ce vrea. Eu mă întorc în Germania şi aştept să văd dacă îmi va restitui partea mea din suma pe care o va primi din vânzarea hotelului”, a adăugat Lazăr Lazăr. El mai susţine că Ciobotaru a câştigat procesul cu ajutorul unor martori mincinoşi, pe care i-a luat de pe stradă, i-a plătit cu câte 150 de euro pentru a declara că Lazăr era administratorul hotelului, iar cel care a extins clădirea, cu banii lui, a fost Ciobotaru.