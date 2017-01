Ambiţia investitorilor din Dubai nu mai cunoaşte limite, după ce şi-au trecut în palmares cea mai înaltă clădire de pe Terra, Burj Khalifa. De această dată, guvernanţii din Dubai au acum planuri mari pentru tărâmul de sub ape şi pregătesc o nouă premieră mondială: construirea primului hotel subacvatic din lume. Drydocks World, o ramură a companiei de stat Dubai World, a semnat un contract cu compania elveţiană BIG InvestConsult pentru construirea hotelului Water Discus. Hotelul va fi compus din două structuri masive în formă de disc, una situată deasupra nivelului apei şi alta sub nivelul apei. Cele două părţi vor fi conectate prin trei puţuri, la care se adaugă structura centrală, dotată cu un lift. Porţiunea subterană a hotelului va fi situată la zece metri sub nivelul mării şi va avea o porţiune utilizabilă de 1.000 de metri pătraţi, urmând să fie dotată cu 21 de camere duble, din care oaspeţii vor putea admira direct vietăţile ce trăiesc în apele din zonă. De asemenea, în planurile hotelului sunt incluse o cameră de decompresie, un spa, o grădină şi un heliport în porţiunea de suprafaţă, pentru confortul oaspeţilor care doresc să sosească pe cale aeriană. Costul estimat al hotelului este de 120 de milioane de dolari. ”Suntem extrem de mândri şi de încântaţi să fim asociaţi cu un astfel de proiect unic în lume”, a declarat Khamis Juma Buamim, şeful Drydocks World.