Hotelul Vega, deschis turiştilor!

În această săptămînă, Hotelul Vega - cea mai mare unitate de cinci stele de pe litoralul românesc - a primit primii oaspeţi. Amintim că lucrările de reconstrucţie şi reamenajare au durat peste trei ani, investiţia ridicîndu-se la 13 milioane de euro. Hotelul se află în nordul staţiunii Mamaia, are o plajă proprie ce se întinde pe aproape patru hectare, fiind singura din România certificată Blue Flag. Vega a depus documentaţia pentru ca unitatea hotelieră să primească eco-eticheta şi să fie cuprinsă în lista exclusivistă a „Small Luxury Hotels of The World”. Hotelul pune la dispoziţia turiştilor 125 spaţii de cazare, dispuse pe opt nivele, toate cu vedere la mare, fiind deservite de 155 de angajaţi. Vega urmează ultimul trend în domeniul amenjării, fiind structurat în baza principiilor şi elementelor Feng Shui. Clădirea are etajele compartimentate cromatic. Astfel, primele trei nivele, în roşu, reprezintă Focul, următoarele două etaje, pe culoarea maro, Pămîntul, etajele 6 şi 7 - Apa, integrate în verde marin, iar ultimul etaj, Aerul, este în nuanţe de alb şi crem. Firme de arhitectură şi design din Italia şi România, Studio Boni Dal Magro (Italia), respectiv Arc Sett (Romania), au proiectat fiecare cameră cu mobilier, picturi, tapet şi elemente de decor unice, au declarat reprezentanţii Vega Turism. Obiectele de artă ce crează un ambient elevat poartă semnături ale unor artişti cunoscuţi: Marin Deaconu - lucrări din mozaic, Anca Floriana Deaconu şi Lucia Segărcean - tablouri, Petre Grăjdeanu - sculptură, Nicolae Moldoveanu - vitraliu, Eusebio Spinu - obiecte din ceramică şi Filip Vasile - grafică. Meniuri de top, pregătite de bucătari desăvîrşiţi, băuturi fine, vinuri vechi şi trabucuri de foi sînt servite în compania celor mai buni instrumentişti, atît în restaurant şi terasă, cît şi în Violet Lounge Bar, situat la ultimul etaj al hotelului, cu vedere panoramică asupra Mării Negre. În acest loc, turiştii pot urmări constelaţiile printr-un telescop profesional cu poziţionare prin satelit, unicul de acest gen aflat într-o unitate hotelieră, au mai declarat reprezentanţii Vega. În fiecare zi, pînă la sfîrşitul sezonului estival, orchestra formată din 13 instrumentişti şi condusă de Petre Geambaşu va crea ambianţa cinelor, iar Paula Selling va fi oaspete de onoare în serile de weekend.