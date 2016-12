Hoteluri de 5 stele în Programul „Litoralul pentru toţi”

Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Litoral - Delta Dunării, împreună cu Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turims (ANAT) şi Asociaţia Patronală Mamaia, lansează, de la 1 septembrie, programul „Litoralul pentru toţi”, aflat la cea de-a cincea ediţie, prin care turiştii pot veni la mare la preţuri avantajoase. Secretarul general al Asociaţiei Litoral - Delta Dunării, Cristina Frecea, a anunţat, ieri, într-o conferinţă de presă, că programul „Litoralul pentru toţi” va dura pînă pe 18 octombrie. „Pînă în prezent, sînt disponibile peste 2.500 de locuri de cazare în 27 de unităţi hoteliere, lista fiind în continuare deschisă”, a afirmat Cristina Frecea. Astfel, turiştii care vor alege un hotel de o stea, fără mic dejun, vor plăti 159 de lei pentru un sejur de 6 nopţi/persoană, la un hotel de 2 stele, fără mic dejun, tariful este de 189 de lei, în timp ce cu mic dejun, tot la o unitate hotelieră de 2 stele preţul ajunge la 249 de lei. De asemenea, la un hotel de trei stele cu mic dejun preţul este de 339 de lei de persoană pentru un sejur de şase nopţi, la patru stele cu mic dejun - 399 de lei. Noutatea în acest an este că, în ciuda perioadei de criză, în program a intrat şi un hotel de cinci stele, hotel Saturn, din staţiunea Saturn, care oferă un sejur de şase zile, cu mic dejun, cu 495 de lei. Cu această ocazie, preşedintele Asociaţiei Patronale Mamaia, Nicolae Bucovală, prezent la conferinţa de presă, a declarat că tarifele din cadrul ediţiei de toamnă a programului „Litoralul pentru toţi” sînt mai mici decît cele de la ediţia din mai - iunie a acestui an. „La hotelurile de 3 stele, în primăvară, am avut 350 lei pentru sejur de 6 zile de persoană, iar acum am coborît preţul 339 de lei de persoană”, a precizat preşedintele Asociaţiei Patronale Mamaia. Bucolvală s-a declarat nemulţumit de faptul că programul nu este sprijinit de nicio autoritate a statului, fiind realizat exclusiv din eforturile hotelierilor şi agenţiilor de turism. „Vreau să scot în evidenţă faptul că acest program se lansează numai şi numai cu eforturile hotelierilor şi agenţiilor de turism. În rest, nu avem niciun ajutor nici măcar din partea Ministerului Turismului. Singurul ajutor pe care îl cerem ministerului este de a promova cît mai rapid şi agresiv acest program”, a spus Nicolae Bucovală. Preşedintele Asociaţiei Patronale Mamaia a mai explicat că şi-ar dori ca autorităţile să se implice şi să acorde hotelierilor anumite facilităţi la utilităţi în perioada de desfăşurare a acestui program. „Nu avem în această perioadă a programului nicio scădere de preţ la nicio utilitate, fie că e gaz, că e apă, că sînt resturi menajere. Mergem cu aceleaşi preţuri pe care le-am avut şi în vîrf de sezon”, a mai spus Nicolae Bucovală, care a mai spus că, în perioada următoare, tarifele la cazare vor scădea cu aprox. 5%. La rîndul său, reprezentantul ANAT, Cristian Bărhălescu, a cerut autorităţilor abilitatea să ia în vederea acordarea unor facilităţi. “Să se gîndească organele abilitate din Ministerul Muncii, Transporturilor, Turismului la facilităţile pe care le putem acorda la transport pentru că un turist care pleacă din Cluj, Suceava, Iaşi, Bacău, de oriunde din ţară plăteşte mai mulţi bani pe CFR, dar nu le acordă nici un fel de facilitate pentru a-şi permite să le acorde o masă în plus. Programul este foarte ieftin şi să vină cu o facilitate şi să ne subvenţioneze oarecum transporturile”, a precizat acesta.

Hotelierii se plîng de controale haotice

Tot în conferinţa de presă de ieri, Nicloae Bucovală s-a arătat deranjat de numeroasele controale pe care autorităţile statului le fac hotelierilor. El a spus că sînt controale atît de la Bucureşti, din partea Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), cît şi de la Constanţa. „Sînt controale la cîteva zile diferenţă, iar unii nu ştiu de alţii. Am fost amendat doar pentru o hîrtie aruncată pe jos. Nu înţeleg de ce cei care vin să controleze din ţară nu sînt însoţiţi de cei de la Constanţa”, a spus Nicolae Bucovală. Amintim că, la nivelul ANSVSA a fost instituit un comandament litoral care funcţionează în paralel cu cel coordonat de către prefectul judeţului Constanţa, dar din care nu fac parte şi inspectorii Direcţiei Sanitare Vetrinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa. Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, declarat, în nenumărate rînduri, că foarte mulţi agenţi economici de pe litoral s-au plîns de abuzurile inspectorilor din cadrul Comandamentului ANSVSA. Constantinescu a atacat în instanţă şi ordinul prin care acest comandament a fost înfiinţat, considerînd-ul „o imixtiune grosolană împotriva autonomiei locale, împotriva programului de guvernare al coaliţiei, care prevede descentralizare, autonomie, strategii locale şi regionale“.