Hoţi căutaţi de poliţişti

Patru lucrători ai Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Constanţa au surprins în noaptea de joi spre vineri, în Triajul CFR Palas, trei indivizi care demontau saboţi de frînă de la mai multe vagoane şi le încărcau într-un taxi parcat în apropiere. Oamenii legii s-au apropiat de suspecţi pentru a-i legitima, însă doi dintre ei au reuşit să fugă, după ce l-au împins pe unul dintre poliţişti. Singurul membru al grupului care a ajuns pe mîna oamenilor legii a fost Cătălin D., de 21 de ani, şoferul Loganului înmatriculat CT 53 GEX, care poartă însemnele firmei “Romaris”. Imediat, poliţiştii au plecat în urmărirea celor doi fugari. “Au alergat în direcţii diferite, aşa că a trebuit să ne despărţim. Individul pe care l-am urmărit eu a sărit gardul unei gospodării, aşa că am intrat după el, gîndindu-mă că va sări din grădină în grădină şi va scăpa”, a declarat sinsp. Adrian Căprilă, din cadrul Poliţiei Transporturi Constanţa. “În momentul în care am intrat în curte, am fost dintr-o dată înconjurat. Erau foarte mulţi oameni pe stradă care au venit în acea gospodărie şi m-au întrebat ce caut acolo. Le-am spus că sînt poliţist şi că am fugit după un hoţ. Ei au început să ţipe că nu era el, că l-au văzut ei pe stradă şi că a stat toată noaptea la poartă. Treptat, în curtea aceea şi pe stradă s-au adunat vreo 50 de persoane. I-am sunat pe colegii mei şi le-am spus să vină în locul în care mă aflam, dar cînd aceştia au sosit, alături de un echipaj de la Secţia 4 Poliţie, hoţul a profitat de aglomeraţie şi a luat-o la goană, urcîndu-se într-un taxi”, a adăugat sinsp. Adrian Căprilă. La audieri, taximetristul în maşina căruia au fost descoperiţi 23 de saboţi de frînă, le-a spus anchetatorilor că hoţii au sunat la dispeceratul firmei “Romaris” şi au cerut o maşină la Triajul CFR Palas. Acesta susţine că le-a spus celor doi “clienţi” să se oprească în momentul în care a văzut că pun componentele metalice în portbagajul Loganului, dar ei au refuzat să-l asculte. Oamenii legii spun că au aflat deja identitatea celor doi indivizi care au scăpat şi că în curînd aceştia vor fi prinşi.